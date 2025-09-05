涉圖利京華城逾121億 黃帝穎：柯文哲交保難防勾串潛逃

黃帝穎認為，即便法院裁定7000萬元交保，保證金的繳納仍無法完全排除勾串或滅證的風險，而電子監控的主要作用在於防止逃亡，對阻止證人干擾的效果有限。（資料照）

2025/09/05 17:06

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今裁定，前台北市長、民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案，以7000萬元交保，並限制住居、出境及出海8個月，須接受電子監控，且不得接觸同案被告或證人。不過，律師黃帝穎對於法院交保金額、限制措施，是否能有效防止勾串證人或潛逃，仍持質疑態度。

黃帝穎接受電訪時提及，高等法院曾因柯文哲存在「串證、滅證」風險，撤銷北院原裁定，裁定柯續押禁見。北檢起訴書中提及，都發局前總工程司邵琇珮在研議京華城案行政程序時，聽從柯文哲上意，無視多名公務員及都委會委員提出的違法質疑，協助圖利京華城與鼎越公司，使京華城新建案獲得20%容積獎勵及建照，涉及逾121億元不法利益。

黃帝穎分析，京華城案涉圖利金額高達121億餘元，遠高於一般貪污案件，已凸顯案情重大。

此外，柯文哲過去經常透過臉書社群，多次針對證人發文，攻擊對象包括林欽榮、苗博雅等人，均被認可能對證人證詞造成影響。黃帝穎認為，即便法院裁定7000萬元交保，保證金的繳納仍無法完全排除勾串或滅證的風險，而電子監控的主要作用在於防止逃亡，對阻止證人干擾的效果有限。

黃帝穎進一步指出，法院禁見措施的設置，旨在確保審判公正及證據完整性，避免被告在羈押解除後對證人施壓或滅證。然而，交保與限制措施能否完全達成此目的仍存不確定性，案件後續審理仍須高度關注。

