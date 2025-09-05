為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    北院裁定柯文哲7000萬交保黃國昌疑「神隱」！四叉貓：出國去了？

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/09/05 17:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿一年，北院今天裁定柯文哲7000萬元交保。就在民眾黨眾人忙著籌錢時，不少網友卻發現黃國昌似乎已經多日未露面，甚至連民眾黨今日普渡拜拜都未參加。網紅四叉貓忍不住在社群發文詢問：「請問黃國昌目前人有在台灣嗎？」他還問：「是不是沒料到柯文哲這麼早被放出來，所以放心出國旅遊去了？」

    四叉貓今日在臉書發文表示，自從黃國昌本週二公開受訪「差點跌倒」之後，從週三開始已經三天沒有公開行程了，今天民眾黨普渡也是秘書長周榆修負責拜供品，而柯文哲交保這種大事竟然沒出來露面受訪。

    四叉貓指出，黃國昌這幾日只靠臉書發文刷存在感，「請問黃國昌目前人有在台灣嗎？

    是不是沒料到柯文哲這麼早被放出來，所以放心出國旅遊去了？」

    貼文下方網友紛紛留言表示：「我覺得你說中了」、「是徐巧芯那團嗎？」、「請假一週去哪裡？該不會是去美國火速脫手房產吧」、「美國昌該不會全家去美國渡假而不敢講吧」、「都你啦！害他急急忙忙出國處理事情」。

    綜合媒體報導，針對民眾黨今日下午普渡拜拜黃國昌未現身，民眾黨副秘書長許甫受訪時被媒體詢問，傳出有小草要黃國昌把主席位置還給柯文哲，及今日為何沒見到黃國昌出席？許甫回應，黃國昌只是沒有公開行程，他也沒看見那些見縫插針的話。

