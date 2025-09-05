表態參選彰化縣長 柯呈枋：我一直在路上

前立委、彰化縣政府參議柯呈枋參選彰化縣長。（資料照）

2025/09/05 16:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕「我一直在路上！」彰化縣政府參議柯呈枋今天親口證實，將爭取國民黨提名，投入明年彰化縣長選舉。他歷任台中市政府參事、彰化副縣長、勞工處長等職務，也做過一屆立委，如今再度披戰袍，他說，地方鄉親勸進已久，他願意再戰，為藍營全力以赴。

柯呈枋家鄉在伸港鄉，念研究所就以全國高考第一名進入中央服務，中央與地方歷練近30年，做過法務部科長、彰化縣府計畫處長、副縣長、勞動部雲嘉南分署長等職

2019年，柯呈枋任職台中市府參事，請長假回到家參選鹿港、和美立委補選勝出，但連任失利。後來回到彰化縣政府任職，曾擔任勞工處長，目前是縣府參議，負責跑鹿港、和美等6鄉鎮行程。

對於這次宣布參選，柯呈枋說，在基層服務多年，地方有很多支持者鼓勵，希望他出來承擔，「我已經跟縣長王惠美報告，她說一切依照黨內提名程序走」，他表明將全力爭取黨內支持。

目前國民黨檯面上被點名下屆縣長熱門人選，包括前副縣長洪榮章、立委謝衣鳯，還有民眾黨立委張啓楷有意角逐，藍白合呼聲已在彰化政壇發酵。今天下午，洪榮章被記者問及此事，他說，每個人都有參選權利，代表國民黨人才濟濟，相信最後能推舉最具勝算的人選，他樂觀其成。

民進黨方面，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長、前彰化縣黨部主委邱建富都已表態爭取提名，掛上看板備戰。藍綠雙方人選相繼傳出，加上白營加入，讓明年彰化縣長選戰更具看頭。

