不談國民黨主席參選爆炸、柯文哲交保 盧秀燕：上班時間只談普度

台中市長盧秀燕率市府一級主管及員工，在陽明市政大樓進行中元普度。（記者歐素美攝）

2025/09/05 16:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今天下午到陽明市政大樓參加中元普度，對於國民黨主席參選爆炸，以及柯文哲交保等問題，她強調「上班時間，只談普度」，皆不回應；盧秀燕說，每年中元普度，她都有3個祈求，就是國泰民安、市政昌隆及公務同仁與市民朋友健康、快樂、家庭闔府安康。

盧秀燕今天下午3點半到明市政大樓參與中元普度，記者詢問其對國民黨主席參選爆炸及柯文哲7千萬交保等問題，盧秀燕一開始沈默不言，隨後表示 「上班時間，只談普度」，皆不回應。

盧秀燕帶領市府一級主管及員工等普度後表示，農曆7月期間，台中市政府比照往例舉行普度，因公務機關主要集中在新市政中心及豐原陽明市政大樓2處，各皆有約10個局處，因此循往例，在兩地舉行中元普度，普度的意義就在祈求平安，包括個人平安、家庭平安、社會平安及國泰民安。

盧秀燕說，她每年都有3個祈求，第一個是國泰民安，國家好人民就會好，國家安全、社會和諧，人民才會安心； 第二個是市政昌隆，市府有超過5萬名的公教警消同仁，大家在工作崗位上認真、用心施政，因此，台中在全國22縣市中被評選為最宜居的城市、最幸福的城市，這是最高榮譽，不是某一個面向而已，「我們要特別謝謝所有公務同仁的付出、努力，讓我們的市政更好」，也因此，市政昌隆，市民繼續幸福、宜居；第三個是每位公務同仁都是政府重要的資產，「你快樂健康、家庭幸福安康，市政府施政才能發揮成效」，因此第三個祈求所有市府同仁都平安健康快樂且家庭闔府安康，也祝福286萬多的市民朋友一樣，幸福快樂健康、闔府安康。

民政局長吳世瑋表示，農曆七月十五日中元普度，準備的供品隨意就好，看大家的心意，當然一定要準備紙錢，還有比較特殊的是香案前要有臉盆毛巾及梳妝的東西，請好兄弟前來沐浴梳妝，接受供品，拜拜一定請他們前來享用，享用完則請他們各自回到自己的地方，中元節就是慰勞一下好兄弟。

陽明市政大樓4日下午舉行中元普度，員工踴躍參與。（記者歐素美攝）

陽明市政大樓中元普度，供品也出現空心菜湯。（記者歐素美攝）

