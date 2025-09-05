為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不談國民黨主席參選爆炸、柯文哲交保 盧秀燕：上班時間只談普度

    台中市長盧秀燕率市府一級主管及員工，在陽明市政大樓進行中元普度。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕率市府一級主管及員工，在陽明市政大樓進行中元普度。（記者歐素美攝）

    2025/09/05 16:17

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今天下午到陽明市政大樓參加中元普度，對於國民黨主席參選爆炸，以及柯文哲交保等問題，她強調「上班時間，只談普度」，皆不回應；盧秀燕說，每年中元普度，她都有3個祈求，就是國泰民安、市政昌隆及公務同仁與市民朋友健康、快樂、家庭闔府安康。

    盧秀燕今天下午3點半到明市政大樓參與中元普度，記者詢問其對國民黨主席參選爆炸及柯文哲7千萬交保等問題，盧秀燕一開始沈默不言，隨後表示 「上班時間，只談普度」，皆不回應。

    盧秀燕帶領市府一級主管及員工等普度後表示，農曆7月期間，台中市政府比照往例舉行普度，因公務機關主要集中在新市政中心及豐原陽明市政大樓2處，各皆有約10個局處，因此循往例，在兩地舉行中元普度，普度的意義就在祈求平安，包括個人平安、家庭平安、社會平安及國泰民安。

    盧秀燕說，她每年都有3個祈求，第一個是國泰民安，國家好人民就會好，國家安全、社會和諧，人民才會安心； 第二個是市政昌隆，市府有超過5萬名的公教警消同仁，大家在工作崗位上認真、用心施政，因此，台中在全國22縣市中被評選為最宜居的城市、最幸福的城市，這是最高榮譽，不是某一個面向而已，「我們要特別謝謝所有公務同仁的付出、努力，讓我們的市政更好」，也因此，市政昌隆，市民繼續幸福、宜居；第三個是每位公務同仁都是政府重要的資產，「你快樂健康、家庭幸福安康，市政府施政才能發揮成效」，因此第三個祈求所有市府同仁都平安健康快樂且家庭闔府安康，也祝福286萬多的市民朋友一樣，幸福快樂健康、闔府安康。

    民政局長吳世瑋表示，農曆七月十五日中元普度，準備的供品隨意就好，看大家的心意，當然一定要準備紙錢，還有比較特殊的是香案前要有臉盆毛巾及梳妝的東西，請好兄弟前來沐浴梳妝，接受供品，拜拜一定請他們前來享用，享用完則請他們各自回到自己的地方，中元節就是慰勞一下好兄弟。

    陽明市政大樓4日下午舉行中元普度，員工踴躍參與。（記者歐素美攝）

    陽明市政大樓4日下午舉行中元普度，員工踴躍參與。（記者歐素美攝）

    陽明市政大樓中元普度，供品也出現空心菜湯。（記者歐素美攝）

    陽明市政大樓中元普度，供品也出現空心菜湯。（記者歐素美攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播