別高興太早？高院曾因「7事證」撤銷柯文哲交保裁定發回北院更裁

台北地院審理前台北市長柯文哲涉及京華城容積率等弊案，今天裁定柯文哲以7千萬交保，並配戴電子腳鐶接受電子監控。

2025/09/05 16:16

〔記者楊國文／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉及京華城容積率等弊案，今天裁定「唯二」在押被告柯文哲以7千萬、北市議員應曉薇以３千萬交保，並配戴電子腳鐶接受電子監控，北檢提抗告可能性高；依高等法院今年1月1日裁定撤銷發回北院更裁的裁定書，高院認定柯、應等4人雖然分別去年底被裁定以7千萬、3千萬元等重金交保，但柯恐有和同案被告李文宗等人傳送訊息等「7大串證、滅證」疑慮，將柯、應等4人全部撤銷發回北院更裁，經北院重開羈押庭，果然改將柯、應4人全部羈押禁見。

北院昨召開柯文哲、應曉薇的延押庭，雖然北檢主張涉柯、應涉圖利．收賄等事證罪嫌重大，並明指柯雖被羈押禁見中，還能以社群發文攻擊、騷擾證人，扭由證詞，「以科技突破法律禁令」隔空串證，若交保只會更嚴重，另外還有立委黃珊珊等重要證人尚未完成交互詰問，建請將柯、應均予續押禁見。

不過，北院合議庭不理會北檢的主張，今天仍裁定柯文哲以7千萬元、北市議員應曉薇以3千萬元交保，並配戴電子腳鐶接受電子監控，均限制出境、出海，並不得接觸、騷擾、恐嚇同案被告、證人等。

北院這項裁定引起不小爭議，資深法界指出，依據檢方掌握事證，柯文哲雖然被羈押禁見，但明顯涉及騷擾、攻擊證人，北院裁定竟仍命柯、應交保後不得騷擾證人，明顯自打嘴巴；依據北檢的主張，及司法實務，北檢抗告的可能性甚高，由高等法院以上級審的高度，決定北院裁定柯、應交保是否妥適。

無獨有偶，柯文哲、應曉薇、威京集團負責人沈慶京、前北市長柯文哲辦公室主任李文宗4人，去年底遭北院裁定分別以7千萬元、3千萬元、1億元和2千萬元交保，檢方不服第2度提起抗告，高等法院認定抗告有理由，今年1月1日第二度裁定撤銷交保，發回北院更裁。北院更二裁結果，逆轉將柯等4人全部羈押禁見，不可抗告。

據高院合議庭裁定書內容，列出7大勾串及滅證情事，認定柯、應等4人仍有勾串、滅證之虞，就算採重金交保、限制接觸等方式，仍難以確保不會勾串被告、證人，因此發回北院更裁。

高院列出的7項勾串事證包括：柯文哲預定去年8月12日召開記者會說明總統大選政治獻金申報案，李文宗卻於8月11日以LINE指示胞妹李文娟：「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」；柯文哲於112年5月15日，以LINE向李文宗傳送訊息「初期沒募到的錢可叫橘子先挪一些進去」、「我叫橘子交給你了，算協會的，相關費用都用那個支出。

另外，柯文哲於去年5月26日以LINE傳訊息給前副市長彭振聲，試圖套招；柯文哲與沈慶京更於案發後，密集於陶朱隱園、威京集團總部碰面。

沈慶京掌控的威京集團旗下中華工程公司獨立董事葛樹人於去年5月1日、8日與柯文哲互傳訊息，葛樹人曾傳訊息給柯「主席要把過去的一些莫名其妙的簡訊給刪除，以免造成您的煩惱⋯」，柯文哲於8日回覆「先將簡訊刪光」。

應曉薇也於偵查期間刪除與沈慶京及其他被告、證人的通話紀錄；沈慶京於去年6月23、30日、8月14日，分別與應曉薇、威京集團法務經理陳俊源、應的助理吳順民相互通聯。

