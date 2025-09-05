為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    還差2000萬！北院裁定柯文哲7000萬交保  陳佩琪赴銀行籌保釋金

    柯文哲妻子陳佩琪返回家中，受到大批媒體包圍。（記者田裕華攝）

    2025/09/05 15:57

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿一年，北院今天裁定柯文哲7000萬元交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。柯文哲妻子陳佩琪今天下午現身住家附近的銀行匯款部分額度。據悉，民眾黨還在緊急籌錢中，目前仍差2000萬元左右。

    台北地方法院今天裁定柯文哲以7000萬、台北巿議員應曉薇以3000萬交保，並進行科技監控，均限制住居、限制出境出海，不得接觸被告、證人。

    陳佩琪今天下午在民眾黨團主任陳智菡陪同下，到住家附近的銀行進行匯款，返家過程面對媒體詢問錢是否有籌到？主席黃國昌有無幫忙？柯媽情緒如何等問題，陳皆低頭不發一語。

    民眾黨秘書長周榆修稍早受訪說，他在節目上知道交保金訊息，很多熱情的朋友也都表達想盡一份心力，但因為法院有法院的規定，必須籌足且有電子監控設置相關的規定，細部的部分律師團還在準備當中。至於預估何時可以籌措出來？周榆修嘆氣後說，他當然希望越快越好，但7000萬不是7000元，需要時間。

    民眾黨副秘書長許甫則說，全黨上下激動，期盼這天很久，希望平安回家，全黨跟著他、跟著公平讓司法回到正義。至於有網友留言要黃國昌把主席還給柯文哲，許甫則說，目前沒看到這樣的文章，全黨上下努力，沒有這種見縫插針。

    柯文哲妻子陳佩琪返回家中。（記者田裕華攝）

