    首頁　>　政治

    預防虛擬幣詐欺洗錢 行政司法跨部會合作啟動

    「跨部會虛擬資產合作機制」第一場活動由金管會副主委陳彥良與法務部政務次長徐錫祥共同主持，建構「監理＋司法＋偵查」三方聯防的新格局。（調查局提供）

    「跨部會虛擬資產合作機制」第一場活動由金管會副主委陳彥良與法務部政務次長徐錫祥共同主持，建構「監理＋司法＋偵查」三方聯防的新格局。（調查局提供）

    2025/09/05 16:03

    〔記者王定傳／台北報導〕為因應虛擬資產遭詐欺集團濫用趨勢，金管會與法務部今日啟動「跨部會虛擬資產合作機制」，由高檢署及調查局擔任執行秘書，打造前端監理、後端執法全方位防線。

    調查局指出，合作機制的第一場活動，金管會責成所屬單位檢查局、銀行局、證期局、創新處等金融監理機關，與法務部高檢署、調查局等執法體系專業菁英，共同邀請財團法人櫃檯買賣中心清查虛擬資產高手，以研討會方式，針對虛擬資產的行政管理、法令規範、業務檢查及犯罪偵查實務等議題進行全方位交流。

    調查局近年積極偵辦虛擬資產犯罪案件，已多次查獲不法集團利用泰達幣協助詐團洗錢，另為將防線前移，調查局已在「打詐綱領2.0」架構下，持續與金管會合作，並加入金管會召集的「虛擬資產打詐工作小組」，共同研議修訂「洗錢防制法」與「虛擬資產服務法」草案，建立更完備的法制基礎。

    調查局表示，在法務部及高檢署指導、金管會支持下，本次合作機制正式啟動，將透過跨部會合作，強化辦案人員知能、偵查工具與法令支撐，全面提升打詐能量。

    此外，詐團不僅利用虛擬資產，更透過第三方支付服務業者勾結洗錢，為此，調查局已於6月間與數發部產業發展署簽署合作備忘錄（MOU），首度建立針對三支業者與特約商店的跨機關情資交換機制，已成功偵辦易沛公司、台灣里公司、旺沛大公司等三支業者勾結詐團及博弈集團，協助收取詐欺及博弈資金案件，涉案金額高達370億元，除將不法業者移送法辦，數發部亦即時停止並撤銷非法三支業者的能量登錄資格。

    調查局說，我國在虛擬資產與數位金融監理上，將持續深化建構前端防範、後端偵辦的「雙軌合流」機制，由所屬機關負責落實執行；調查局未來將全力偵辦虛擬資產及三支業者等詐欺洗錢案件，並掌握新興數位金融發展態勢，結合行政監理與司法執法能量，打造全方位防堵網。

