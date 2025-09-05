「橘子」是關鍵！柯文哲羈押1年 檢辯攻防戰全曝光

法界人士過去普遍認為，柯文哲羈押與否的關鍵，始終在於仍潛逃海外的「橘子」許芷瑜尚未歸案。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉京華城弊案，遭控貪污、收賄、圖利及洗錢罪，羈押禁見1年。台北地方法院昨召開羈押訊問庭，今裁定以7000萬元交保，並限制住居、出境、出海8個月，須接受電子監控，且不得與同案被告或證人接觸、騷擾或探詢案情，全案可再抗告。

實際上，法界人士過去普遍認為，柯文哲羈押與否的關鍵，始終在於仍潛逃海外的「橘子」許芷瑜尚未歸案。不過，北院今於裁定理由中指出，許女參與處理財務的情節，已有證人供述與對話紀錄可佐，且她已遭檢方通緝，是否能緝獲尚未可知，若僅以「未到案」做為羈押依據，將不符比例原則。

回顧京華城審理過程，檢、辯雙方已展開多次攻防。2024年5月，台北地檢署分他字案偵辦柯文哲政治獻金案，8月底進一步認定涉有收賄、圖利嫌疑，聲請羈押禁見，北院初裁無保請回。檢方不服抗告，高院認定柯「積極介入京華城案」，撤銷發回，隔日北院改裁羈押。

同年12月，北檢起訴柯文哲，北院一度裁定3000萬元交保，高院認為理由不足再撤銷，北院連夜加碼裁定7000萬元交保。隨後，檢方再抗告，戰火延燒至今年元旦，高院認定柯仍有高度勾串之虞，最後北院改裁羈押禁見。

今年2月，柯父病逝，柯妻陳佩琪聲請解除禁見，柯文哲得以短暫返家，奔喪後再度收押。隨後法院三度延長羈押，最後一次延押至今年10月1日。

北院表示，經過密集開庭與證人交互詰問，與案情密切相關的重要證人，包括北市前副市長彭振聲等人，已於9月2日完成詰問，相關證據獲得保全，串證、滅證風險已大幅降低。雖然檢方仍主張尚有證人待完成程序，但法院認為羈押是最嚴厲的強制手段，不能僅因許芷瑜未到案就持續羈押柯文哲。

最終，北院裁定柯文哲以7000萬元交保，並加諸嚴格限制，確保審判能順利進行。

