    首頁　>　政治

    藍白齊喊「7000萬對柯文哲是沉重負擔」簡舒培：雙重標準演哪一齣？

    民進黨議員簡舒培。（資料照）

    2025/09/05 15:45

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿一年，北院今裁定柯以7000萬交保，限制出境、出海，須接受電子監控，民眾黨主席黃國昌在臉書發文表示「擔心交保金額對柯文哲是沉重的負擔」，對此，台北市議員簡舒培表示，早在今年1月初，柯文哲就曾經在二度交保時繳出一模一樣的7000萬元，藍白雙重標準到底在演哪一齣？

    簡舒培在臉書PO文表示，今天法院再度裁定柯文哲以7000萬元交保，外加限制住居、限制出境出海、電子監控等措施，結果國民黨和民眾黨馬上跳出來，異口同聲喊「這是史上最嚴苛的交保條件」、「形同變相羈押」。

    簡舒培指出，問題來了，早在今年1月初，柯文哲就曾經在二度交保時繳出一模一樣的 7000萬元！當時，他的妻子陳佩琪立刻解凍定存，加上黨內協助，錢很快就湊齊，交保成功，換句話說，7000萬不是第一次出現，更不是「嚴苛到難以負擔」的條件。

    簡舒培直言，上次7000萬沒嫌貴，今年7000萬卻喊嚴苛，藍白雙重標準到底在演哪一齣？

