    首頁　>　政治

    柯文哲7000萬交保 李彥秀：代表羈押「這理由」已不足

    國民黨立委李彥秀表示，柯文哲交保代表北院認為「密切相關證人」尚未傳喚到庭，已經不足以做為羈押柯文哲的原因。（資料照）

    國民黨立委李彥秀表示，柯文哲交保代表北院認為「密切相關證人」尚未傳喚到庭，已經不足以做為羈押柯文哲的原因。（資料照）

    2025/09/05 15:18

    〔記者劉宛琳／台北報導〕前台北市長柯文哲案2024年9月5日台北地院開羈押庭，柯遭裁定當庭逮捕羈押；同年12月，北院裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，最後北檢抗告成功，柯文哲羈押至今正好1年。國民黨立委李彥秀表示，柯文哲交保代表北院認為「密切相關證人」尚未傳喚到庭，已經不足以做為羈押柯文哲的原因。

    李彥秀說，可能是巧合、也可能是參考去年做法，台北地院今天裁定柯文哲同樣以新台幣7000萬元交保，北檢表示將研議是否提出抗告，柯文哲案的法律攻防再起。

    李彥秀指出，台北地院今天的裁定具有2個重要意義，其一，今年7月，北院曾以「該案仍有部分有密切相關證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，故原羈押的原因及必要性仍然存在」做為羈押柯文哲的理由，現在讓柯文哲交保代表北院認為「密切相關證人」（如橘子等人）尚未傳喚到庭，已經不足以做為羈押柯文哲的原因。

    其二，代表柯文哲案審理進度已經進入「下半場」，從事證蒐集、補強的程序，正式進入法庭檢方與辯方的攻防，柯文哲案究竟是否涉及「圖利」或是「貪瀆」，一切交給證據說話，檢辯雙方也需要重整旗鼓，好好迎戰12月下旬言詞辯論的短兵相接。

    李彥秀表示，如果檢方提出抗告，可能又會重回1年前台北地院與高等法院上上下下的「裁定」和「發回」交鋒，檢方如果提起抗告，應該仍會延續以「密切相關證人」尚未傳訊為主軸；不過隨著審判程序的推進，這個理由能否再受到高院買單，仍有待後續法院攻防。

