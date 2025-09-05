朱立倫勸進趙少康選黨主席？ 溫朗東：用戰鬥藍對付戰鬥藍的奇招

中廣前董事長趙少康，面對媒體說明中評委證書相關事宜，並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/09/05 15:03

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨天頒發中評委證書給前中廣董事長趙少康，引發參選黨主席疑雲。對此，名嘴溫朗東表示，對盧秀燕來說，會「干政」的趙少康，絕對是比朱立倫更頭痛的主席人選，但誰叫盧秀燕自己不敢參選，想要用代理人擋子彈，下場就是讓朱立倫有回馬槍的機會。

溫朗東在臉書PO文表示，對盧秀燕來說，會「干政」的趙少康，絕對是比朱立倫更頭痛的主席人選。但誰叫盧秀燕自己不敢參選，想要用代理人擋子彈，下場就是讓朱立倫有回馬槍的機會。

溫朗東指出，因此朱立倫想到了釜底抽薪的妙招：趙少康。趙是戰鬥藍的領袖，趙一出來，羅智強、鄭麗文等「反朱勢力」只能退讓。這是用戰鬥藍對付戰鬥藍的奇招，對趙少康來說，上次副總統選得風風火火，大出風頭，過了總統選舉的乾癮。之所以是乾癮，因為畢竟是選副的，不夠過癮。選後趙少康說出真心話：「選副的比選正的難上十倍」，擺明把侯友宜當拖油瓶，恨不得自己參選。

溫朗東續指，趙的總統夢不難理解，從趙的角度來看，1994年台北市長選戰中，李登輝要不是派出黃大洲，要不是趙陣營操作「棄黃保趙」失敗，當選者可能是趙少康，並且可能從台北市長轉戰總統，改寫台灣歷史。

溫朗東直言，趙的主觀思考上會認為自己當總統合情合理，而這次若能選上黨主席，最好的情況是獲得選總統的呼聲，退一步也有跟盧秀燕喊牌、利益交換、主導大選的籌碼。

