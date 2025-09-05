為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民進黨培訓「新二代」 迎戰國會預算會期

    民進黨新住民事務部完成「民主超新星—新二代國會計畫」培訓課程，規劃於一個月後將12名青年培力生投入立委辦公室實習。（圖由民進黨提供）

    民進黨新住民事務部完成「民主超新星—新二代國會計畫」培訓課程，規劃於一個月後將12名青年培力生投入立委辦公室實習。（圖由民進黨提供）

    2025/09/05 14:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今（5日）表示，新住民事務部為鼓勵新二代參與公共事務，本週完成「民主超新星—新二代國會計畫」培訓課程，規劃於一個月後將12名青年培力生投入民進黨立委辦公室實習，增添戰力、迎接預算會期。

    民進黨說明，新二代培力生在完成培訓課程後，將進入國會辦公室，透過實戰培育青年政治人才。今年（2025年）的培訓課程邀請多位資深政治工作者授課，聚焦「國會實務」、「預算審議」、「社群經營」、「地方服務」以及「媒體互動」5大面向，全面提升學員的政治敏感度與實務能力。

    新住民部主任張瑜庭表示，近年的政治環境有著相當大的轉變，除了保持學習熱忱不斷練習各項專業知能外，更鼓勵新二代青年們勇於嘗試、勇於挑戰，踴躍投入公共事務工作。

    除了專業知能課程，今年新住民部的培力計畫更增加「立院參訪」與「前屆實習生交流」兩個環節。實地探訪立法院院區，除了讓學員提前認識國會環境，也透過前屆實習生的經驗分享，讓培力生瞭解從實習到全職政治幕僚的心路歷程。

