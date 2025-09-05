為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    北院裁定柯文哲7000萬交保 周榆修：當今聖上賴清德真的怕了

    民眾黨秘書長周榆修。（資料照）

    民眾黨秘書長周榆修。（資料照）

    2025/09/05 14:41

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案羈押滿周年，北院今裁定柯以7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。民眾黨秘書長周榆修表示，終於等到這一天，認為「賴清德當今聖上真的是怕了」；談及交保金額，周榆修坦言，籌錢是一大挑戰，柯妻陳佩琪正在傷腦筋。

    周榆修今天中午接受網路節目「品觀點-觀點芹爆戰」專訪，聽聞北院裁定柯文哲以7000萬交保，周榆修說，終於等到這一天，由此也看出，整個台灣在柯案上，可以看出賴清德「怕了啦」，並認為，賴應該了解權力來源是人民，而不是自己獨斷。

    周榆修說，交保金額沒有高於去年的7000萬元，北院的法官也辛苦了，呼籲要給各個法院獨立審判的空間，地院法官壓力一定也不小，搞不好上頭說要加1千萬、2千萬，又再給柯文哲穿小鞋，說是重大犯罪必須加多少金額才能出來，但從數字上看，某程度上是北院的態度。

    他指出，去年法官一度問檢察官還有多少東西要不要一次拿出來，法官白話文就是不要這樣，已經起訴了，那個時候就應該交保，結果又抗告，最後法官無奈說尊重審級制度，現在又7000萬元，總算看到北院不顧外界干擾。

    「賴清德當今聖上真的是怕了啦」，周榆修正告賴清德，「為什麼我說你怕了，你就怕了，不然呢？」726、823這樣方式處理，處理不只是柯文哲、國民黨，還有小英男孩。

    對於保釋金7000萬元，他說，上次大家都火力支援，相信此時此刻陳佩琪正在傷腦筋當中，之前的保釋金雖然有退還，但7000萬要籌沒那麼簡單，這麼多錢是個壓力，籌錢是一大挑戰。

