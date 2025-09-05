為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    班班有冷氣中央還代墊電費 議員顏蔚慈質疑雙北：經費編去哪了？

    新北市長侯友宜日前稱，因中央自明年起不再補助冷氣電費，市府將編列7.1億元承擔。市議員顏蔚慈今（5日）發文質疑雙北多年未妥善編列預算，卻仍將責任推給中央。（資料照，記者翁聿煌攝）

    2025/09/05 14:53

    〔記者羅國嘉／新北報導〕中央從明年初將停止補助公私立學校班級冷氣電費，新北市恐影響338校、近40萬名學生，但市長侯友宜日前稱，因中央自明年起不再補助冷氣電費，市府將編列7.1億元承擔。市議員顏蔚慈今（5日）發文反駁，中央早在2020年推動「班班有冷氣」政策，不僅補助設備，還一度代付地方電費，並在2025年再墊付59億元，絕非「突然不給錢」，質疑雙北多年未妥善編列預算，卻仍將責任推給中央。

    教育局表示，新北市為保障338校、近40萬名學生的基本學習權益，已全數編列7.1億元，確保冷氣不中斷運作，讓孩子在公平、安全的環境中學習。雖然新北在人均預算是6都最低，但教育經費絕不打折，即便中央喊停，新北願承擔。

    針對台北市長蔣萬安、侯友宜聲稱「中央不補助學生冷氣費」一事，顏蔚慈強調，中央早在2020年推動「班班有冷氣」政策，投入323億元前瞻經費，讓全台學童能在炎夏享有冷氣環境。光是新北市就補助32.58億元、安裝超過3萬台冷氣，為全國最多，顯示中央對新北教育的重視。

    顏蔚慈指出，中央不只補助冷氣設備，還額外負擔原屬地方政府責任的冷氣電費。2024年行政院決定電費回歸地方，為避免地方預算銜接不及，2025年中央再度墊付59億元，2026年才恢復正常財政機制，根本不是雙北市長說的「中央突然不給錢」。

    顏蔚慈反問，雙北明明有兩年時間編列預算，經費編到哪裡去？尤其《財劃法》修法後，明年台北市可自中央分得1149億元，新北市957億元。她質疑侯市長卻還聲稱中央不給錢，新北「只好承擔」一年7億多的冷氣費，「拿了這麼多的錢！卻還要說中央不給錢？沒錢付冷氣費？」

