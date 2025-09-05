為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲7000萬交保！林智群：檢方一定會提抗告

    北院合議庭今裁定柯文哲7000萬元交保。（資料照）

    北院合議庭今裁定柯文哲7000萬元交保。（資料照）

    2025/09/05 14:51

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今裁定前台北市長柯文哲7000萬元、應曉薇裁定3000萬元交保。律師林智群表示，台北地方法院7月21日才裁定延押，阿北抗告，高等法院在8月11日才駁回阿北的抗告，認定羈押原因跟必要性仍然存在，繼續押2個月有理由。現在才過不到一個月，柯方律師就聲請停止羈押獲准，檢察官一定會抗告說「根本沒證據可以證明在一個月內羈押必要性變成不存在」。

    林智群今日在臉書發文表示，檢察官之前表示目前尚未詰問的證人包括同案被告黃景茂、柯文哲、張高祥、范有偉、黃珊珊、吳順民、沈慶京等，就京華城及政治獻金案詰問，柯出去之後可能跟這些人接觸串供，所以不應該交保。

    林智群說，法院審理後還是裁定交保，這可能代表法官認為案情已經釐清，就算是後面找來這些人作證，也不會改變案件結果。不過要注意的是，台北地方法院7月21日才裁定延押，阿北抗告，高等法院在8月11日才駁回阿北的抗告，認定羈押原因跟必要性仍然存在，繼續押2個月有理由。

    「現在才過不到一個月（從8/11到9/5），阿北律師沒等到兩個月期滿就聲請停止羈押，然後法院就准了。」林智群認為，檢察官一定會抗告，說根本沒證據可以證明在一個月內羈押必要性變成不存在，台北地方法院交保裁定違法。

    林智群指出，如果高等法院撤銷交保裁定，柯文哲頂多再關3個月，台北地方法院在114年12月一定要放人。那台北地方法院可能在12月羈押15個月期滿之前宣判，之後移到二審，羈押期間重新計算，高等法院如果認定羈押必要性還是存在，「阿北就只能續杯了。」

    熱門推播