    陳其邁承諾任內最後一年「做好做滿」 持續推動高雄經濟

    陳其邁表態，任內最後一年「做好做滿」。（高市社會局提供）

    2025/09/05 15:01

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市政府社會局今（5）日於和樂宴會館舉辦「社團領袖交流活動」，高市人民團體理事長齊聚一堂。有媒體點名市長陳其邁接任閣揆，提振民進黨大罷免後低迷氛圍，陳其邁致詞時再度表態，任內的最後一年，將會繼續推動經濟，「做好做滿」。

    陳其邁指出，高雄以「智慧城市、AI治理」為發展主軸，透過智慧運動、智慧交通等公共服務深化市民體驗；近年在多項城市競爭力評比皆獲六都第一，他也獲得五星級市長的殊榮，與市民共同生活在高雄市，看見市民的幸福，是擔任市長最開心的事。

    他說，高雄市引進台積電及其供應鏈與AI研發能量進駐，帶動就業與產業升級市府同步精進軌道運輸與公共運輸優惠，並擴充長照、托育等社福網絡；大型會展與演唱會經濟蓬勃，觀光動能持續加溫，市長任內的最後一年，將會繼續推動經濟，做好做滿。

    主辦單位上午特別邀請高雄市智慧城市專案辦公室專案經理甯祥豪，以「高雄智慧城市發展」為題發表專題演講，分享智慧治理如何體現於市民的生活，讓社團領袖瞭解市府的數位治理成果。下午安排兩梯次參訪高雄市代表性智慧場域，分別是前金國民運動中心及高雄市智慧運輸中心。

    陳其邁強調，智慧城市的實現不僅靠政府推動，更需仰賴民間力量共同參與，感謝各社團及市民朋友這段時間的支持，盼未來繼續與市府攜手，讓高雄不斷前進。

    陳其邁出席活動，感謝高市社團領袖對市政的支持。（高市社會局提供）

    陳其邁出席活動，感謝高市社團領袖對市政的支持。（高市社會局提供）

