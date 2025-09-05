柯文哲7000萬、應曉薇3000萬交保 北院裁定理由出爐

台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今裁定前台北市長柯文哲7000萬元、台北市議員應曉薇3000萬元交保。（資料照，本報合成）

2025/09/05 14:28

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今裁定前台北市長柯文哲7000萬元、台北市議員應曉薇3000萬元交保，限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環科技監控，裁定理由出爐，合議庭認為台北市前副市長彭振聲等重要證人也到庭詰問完畢，通緝中的「橘子」許芷瑜能否到案尚未可知，不能作為羈押必要性的理由，故裁定2人皆交保。

裁定指出，柯文哲以自己名義提出7000萬元保證金，應曉薇以自己名義提出3000萬元保證金後，均准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環、個案手機等雙重科技設備監控，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

請繼續往下閱讀...

裁定理由指出，柯文哲及應曉薇因違反貪污治罪條例等案，犯罪嫌疑重大，罪名為最輕本刑5年以上的重罪，經密集開庭交互詰問證人，柯文哲涉案的重要證人彭振聲等人已於9月2日詰問完畢，應曉薇涉案的重要證人陳佳敏、王尊侃，也於8月26日詰問完畢，事證已獲相當程度的保全滅證、串供的可行性與可能性已大幅降低。

合議庭認為，羈押屬干預人身自由最嚴重的強制手段，審理中應參酌證人與待證事實的關聯性，並隨訴訟進度適時審視，不得只為了防杜勾串證人，以其他證人尚未到庭詰問為由即認定有串證之虞，否則將有違憲法保障被告的對質詰問權，也不符合比例原則。

合議庭考量本案審理迄今，重要證人均已經過交互詰問，案情陷於晦暗不明的風險已大幅降低，其他尚未到庭的證人，都已於偵查中具結作證，不能因其尚未作證而認為有續押柯、應的必要。

至於未到案的「橘子」許芷瑜的部分，北院認為她參與處理財務的情節已有相關證人證述和對話紀錄為證，她現由檢察官通緝中，能否緝獲尚未可知，以橘子未到案當作有羈押必要性的理由，不符合比例原則。

裁定指出，綜觀卷證及訴訟進度，認為柯、應以自己的名義各提出7000萬、3000萬元具保金額，已足以對2人形成足夠的心理壓力及拘束力，可作為羈押替代手段，命令 2人不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，可防免勾串；限制住居及限制出境、出海，並施以電子腳環、個案手機雙重科技監控，也屬適當且必要的防逃方式。

