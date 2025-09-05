為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    普發1萬快了！總統公告韌性條例修正預計本月送預算

    若行政院在9月送交特別預算案並經立院審議順利通過，民眾最快10月可以開始領到普發現金1萬元。（資料照）

    若行政院在9月送交特別預算案並經立院審議順利通過，民眾最快10月可以開始領到普發現金1萬元。（資料照）

    2025/09/05 14:35

    〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今天公告日前立法院三讀修正通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第6條及第9條條文」，經費上限從新台幣5450億元增為5700億元；針對普發現金1萬元，條例第9條規定，預算施行期間自114年3月12日起至116年12月31日止；另第3條應於依本條例編列之特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，於7個月內發放完畢。

    此修正條例攸關普發現金1萬元時程，若行政院在9月送交特別預算案並經立院審議順利通過，民眾最快10月可以開始領到普發現金1萬元。

    立法院日前三讀修正通過攸關普發現金1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」（韌性特別條例）部分條文。

    總統府今天公布總統令，公告韌性特別條例部分條文。其中，第6條規定，本條例所需經費上限為新台幣5700億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第23條、第62條及第63條規定之限制。

    條例第9條規定，本條例及其特別預算施行期間，自中華民國114年3月12日起至116年12月31日止；第3條第11款應於依本條例編列之特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

    該條文規定，行政院應於本條例生效後1個月內將依本條例編列之特別預算案送交立法院審議。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

    總統府今天也公告「貨物稅條例修正第12條之5條文」，新購排氣量2000cc以下小客車可減免5萬元貨物稅，再加汰舊換新最高可減10萬元。

