民眾黨「兩個太陽」之爭再起？周榆修：想太多沒這個問題

民眾黨秘書長周榆修。（資料照）

2025/09/05 14:02

〔記者李文馨／台北報導〕台北地方法院今裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控，外界關心民眾黨「兩個太陽」之爭是否再起。民眾黨秘書長周榆修今天表示，「這個想太多，沒有這個問題」，並強調，也沒有黨主席改選問題，依黨規走即可，不會構成問題。

台北地院審理京華城容積等弊案，唯二在押的被告柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭昨提訊柯、應2人進行延押訊問，訊後還押台北看守所；合議庭今天裁定，柯文哲以新台幣7000萬元、應曉薇以3000萬元交保，同時實施科技監控，均限制住居、限制出境出海，不得接觸被告、證人。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問秘書長周榆修，是否擔心柯文哲出來後，黨內會有一些矛盾，包含「兩個太陽」的問題，到底是要聽黃國昌還是聽柯文哲的？周榆修說，「不會啦，這個想太多，沒有這個問題」。

媒體追問，柯主席回來之後，是否需要再改選黨主席。周榆修說，沒有，就依照黨的規定照走就好，這根本不會構成問題。至於北院裁定柯不得接觸被告、證人，是否影響黨務運作參與，周說，沒有這個問題，法院怎麼規定，他們就怎麼遵守。

此外，媒體詢及，民眾黨內部現在是否號召小草北上聲援柯文哲。周榆修表示，他剛剛在直播上有看到，不過他呼籲，先讓律師團先做必要的準備，也請大家也要注意自己，「阿北最希望看到大家都平安健康」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法