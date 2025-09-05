執政7年只留台中垃圾山 卓冠廷：垃圾都處理不好還肖想其他角色

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台中市大里掩埋場堆置逾34萬餘公噸垃圾，民進黨4日批評，掩埋場早在去年7月就滿載，依台中市府規劃要等到2042年才可能清理掉。對此民進黨發言人卓冠廷表示，市長換盧秀燕空氣沒換新，人民沒發財，沒金山，沒銀山，只有垃圾山。

卓冠廷在臉書PO文表示，盧秀燕留給台中的最大禮物就是超越南投的垃圾山，因為她施政7年只會一招「逢龍必反」，2018年林佳龍市府編焚化爐更新10億經費、2019年盧秀燕取消說要改成民營弄6年弄出一堆垃圾山、2025年垃圾山危機被踢爆才想要做，但預算已經暴漲到85億、2018年大里掩埋場垃圾暫置量7千噸、2025年垃圾暫置量已經暴漲到34萬噸。

卓冠廷指出，按盧秀燕的習慣，絕對推給林佳龍，卓冠廷跟各位拍胸脯，以前龍團隊在台中才不是這樣做事的，林佳龍時期，大里掩埋場垃圾暫置量就以倍數在成長，龍團隊當然不敢馬虎。就在2018年編10億預算去更新3座焚化爐設備。規劃提升日處理量約110噸，總日量達710噸。全由市府編預算，公辦公營，按規劃能完全處理台中市垃圾。

卓冠廷續指，林佳龍2018年編10億焚化爐計劃，2019年盧秀燕上任就可以做了，她偏不要，盧秀燕的原則很單純，就是「逢龍必反」，足足7年之後，台中垃圾焚化量不足，焚化爐汰舊換新經費從10億暴漲到85億。盧秀燕2025年4月4日招商，到完工日最快至少還要4年。屆時她任期已到，又無事一身輕。

卓冠廷直言，給妳八年，垃圾都處理不好還肖想其他角色，市長換盧秀燕空氣沒換新，人民沒發財，沒金山，沒銀山，只有垃圾山。

