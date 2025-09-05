開心柯文哲能交保！徐巧芯秀「筆記本」曝陳佩琪送她一段話

徐巧芯秀出一本筆記本，上面寫有一段陳佩琪寫給她的話：「巧芯，柯主席一直很欣賞妳，妳要加油。」（取自徐巧芯Threads）

2025/09/05 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今裁定被告前台北市長柯文哲7000萬元交保。國民黨立委徐巧芯表示，為柯文哲的妻子陳佩琪感到開心，她還秀出一本筆記本，上面寫有一段陳佩琪寫給她的話：「巧芯，柯主席一直很欣賞妳，妳要加油。」

徐巧芯今日在Threads上發文表示，雖然她不是民眾黨，但跟在野夥伴一起等待柯文哲能交保的這一天也很久了。她要感謝民眾黨、陳佩琪以及被羈押如此之久的柯文哲，在她最需要幫忙的時候給予援手。她說，自己不是背信棄義的人，所有的幫助必當湧泉以報，「真心為佩琪醫生感到開心，您們終於可以團聚了。要平安，一切平安。」

此外，她也秀出一本筆記本，上面寫有一段陳佩琪寫給她的話：「巧芯，柯主席一直很欣賞妳，妳要加油。」

對此，政治工作者周軒在臉書轉發了徐巧芯的貼文，並意有所指表示：「柯文哲一直很欣賞巧芯。」網友紛紛留言表示：「巧芯在捷克還不忘割草，暖心」、「好噁芯喔」、「物以類聚」、「佩琪阿姨的字好醜」。

