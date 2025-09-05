坦言柯文哲交保意願成挑戰 周榆修喊話「這由不得你」

民眾黨秘書長周榆修。（資料照）

2025/09/05 13:50

〔記者李文馨／台北報導〕台北地院今天裁定前台北市長、前民眾黨主席柯文哲以新台幣7000萬元交保。民眾黨秘書長周榆修今天受訪表示，除了天價的交保金，柯文哲是否願意被交保是他們面臨的挑戰；但為了廣大的支持者，他很想跟柯文哲報告，「這由不得你」。

台北地院審理京華城容積等弊案，唯二在押的被告柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭昨提訊柯、應2人進行延押訊問，訊後還押台北看守所；合議庭今天裁定，柯文哲以7000萬元、應曉薇以3000萬元交保，同時實施科技監控，均限制住居、限制出境出海，不得接觸被告、證人。

對於柯文哲交保金黨內籌措進度，周榆修今天下午受訪表示，這是一個天文數字，大家努力在想辦法當中。他們也擔心，歷經這一年數次的庭訊，檢方提不出什麼像樣的證據，現在又是一個天價數字，「柯本身會不會願意被交保，這也是他們目前面臨的挑戰」。

周榆修說，作為一個柯粉，作為黨的秘書長，他實在很想跟柯文哲說：「是不是這次聽我們的，讓我們花點時間努力一下，順利把你救出來」。稍早在網路節目上，周榆修也說，為了廣大的支持者，他很想跟主席報告，「這由不得你」。

周榆修表示，他是在節目上知道交保金訊息，很多熱情的朋友也都表達想盡一份心力，但因為法院有法院的規定，必須籌足（現金），必須電子監控設置相關的規定，細部的部分律師團還在準備當中。至於預估何時可以籌措出來？周榆修嘆氣後說，他當然希望越快越好，但7000萬不是7000元，需要時間。

媒體詢問，秘書長是否擔心柯文哲出來後，黨內會有一些矛盾，包含「兩個太陽」的問題，到底要聽黃國昌還是聽柯文哲的？周榆修說，這個想太多，沒有這個問題，也沒有改選問題，依黨規走就可以了，不會構成問題。

