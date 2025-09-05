柯文哲獲交保 朱立倫：凸顯司法程序可能存在瑕疵

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/09/05 13:22

〔記者施曉光／台北報導〕針對因涉入京華城弊案被羈押的前民眾黨主席柯文哲今日獲得交保，國民黨主席朱立倫下午在臉書發文感嘆，「遲來的交保裁定，更凸顯了過去司法程序中可能存在的瑕疵」，期盼後續法院審理能夠回歸證據與法律的專業判斷，避免重蹈覆轍，給予柯文哲及所有國人一個公正、透明的司法程序，「司法要回歸公正，人民權利才有保障，台灣民主才有希望。」

朱立倫指出，柯文哲終於能交保，他心中五味雜陳，一方面為柯文哲暫時重獲自由而欣慰，另一方面也對這段時間柯所承受的壓力與煎熬深感不捨，「任何一位公民，都不應在司法程序中遭受不必要的拖延與折磨。然而這起案件，我們看到的，卻是一起充滿爭議、延宕數月的羈押，早已讓社會大眾對司法的公正性產生深刻的疑慮。」

朱立倫說，此刻不談黨派之別，只論是非對錯，中華民國是個民主法治的國家，司法是守護社會正義的最後一道防線，絕不該成為任何政治力量鬥爭的工具，當一位在野黨的主席，需要面對如此漫長且不符比例原則的羈押時，這傷害的早已不僅是他個人，更是台灣引以為傲的民主制衡精神。

朱立倫還說，國民黨會與所有在野的朋友，以及每一位關心台灣民主的國人站在一起，共同監督執政者，捍衛得來不易的民主價值與司法獨立。

