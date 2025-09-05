盼柯文哲接受7000萬交保 黃國昌：先救出主席最重要

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/09/05 13:16

〔記者李文馨／台北報導〕台北地院今天裁定前台北市長、前民眾黨主席柯文哲以新台幣7000萬元交保，並施以電子腳環科技監控。民眾黨主席黃國昌表示，即便對一個醫師家庭，這金額仍是沉重負擔，並憂心柯不接受法院的交保金額，但對他們來說，「先救出主席最重要，希望柯P能點頭接受」。

台北地院審理京華城容積等弊案，唯二在押的被告柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭昨提訊柯、應2人進行延押訊問，訊後還押台北看守所；合議庭今天裁定，柯文哲以新台幣7000萬元、應曉薇以3000萬元交保，同時實施科技監控，均限制住居、限制出境出海，不得接觸被告、證人。

黃國昌表示，歷經了一年莫名其妙的關押，北院終於裁定柯文哲得提出7000萬元現金交保。這麼大的數字，即便對一個醫師家庭，仍是難以承受的沉重負擔。

黃國昌提到，他更擔心的是，柯文哲不會願意接受法院要求如此高的交保金額，因為面對這個惡意的政治追殺，如此高的金額毫無道理。特別是歷經了半年多的法庭審理，檢方根本提不出像樣的證據。但對他們而言，無論如何，「先救出主席最重要，希望柯P能點頭接受」。

