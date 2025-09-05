黃國昌發文「擔心柯文哲不願交保」 網灌狂酸：真希望他回來？

民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者張文川攝）

2025/09/05 13:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今裁定被告前台北市長柯文哲7000萬元交保。民眾黨主席黃國昌在臉書發文，表示他擔心柯文哲不願意接受如此高的交保金額，留言區卻有網友留言質問：「是不是不想阿北回來？」、「你希望他回來嗎？」

台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今裁定被告前台北市長柯文哲7000萬元交保。民眾黨主席黃國昌在臉書發文表示，除了7000萬金額龐大，即便對一個醫師家庭也是沉重負擔，他更擔心的是，柯文哲不會願意接受法院要求如此高的交保金額，因為面對這個惡意的政治追殺，如此高的金額毫無道理。

請繼續往下閱讀...

黃國昌臉書發文不到半小時就湧入超過千則留言。臉書貼文下方不少網友留言：「是不是不想阿北回來」、「完了出來了，位子不保了」、「請把主席的位子還給他」、「聽起來是想救 但是內心又不想你出來」、「你希望他回來嗎？」

資深媒體人黃創夏日前在臉書發文表示，黃國昌在小草心中的分量，根本難及柯文哲之項背。等到柯文哲若是被放出來了，民眾黨絕對不會有「兩個太陽之爭」，只有大燈泡與小蠟燭，黃國昌必然黯淡。黃國昌必須要急，因為等到2026年2月1日，黃國昌很可能就連立委身分都沒有了，沒有舞台哪能繼續維持聲量！當黃國昌沒有舞台和聲量，國民黨基於現實利益，哪裡還會理黃國昌與他一廂情願的「藍白合」！

