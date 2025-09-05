宜蘭縣綠議員槓議長 批剝奪議事發言權

宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌（左2）抨擊議長張勝德剝奪議員發言權，與縣議員謝燦輝（左起）、吳宏謀、黃惠慈召開記者會。（記者王峻祺攝）

2025/09/05 13:07

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣議會本週審議去年度總決算及審計報告，民進黨議會黨團不滿議長張勝德未讓議員充分發言，就宣布9至18案的討論案通過並散會，批他是「鴨霸議長！」戰火從昨天延燒到今早，雙方還在議事廳舌戰，一度中斷會議。

張勝德回擊是發言議員未在座位上，一切均依規進行，不過今天也釋出善意，主動提出重回討論案逐條討論獲大會同意。

請繼續往下閱讀...

宜縣議會昨針對審計報告第9至18案討論，由於已過中午12點，議長張勝德徵求大會同意延長議程，或改自下午討論，綠營議員林麗要求繼續，發言後議長再連問大會3次，針對討論案「有沒有意見？」有議員在台下發言，不過被提醒「你有意見來座位上講。」最後宣布「沒有意見，通過」會議結束。

宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌今天抨擊，議長未讓登記發言的議員謝燦輝、吳宏謀發言，就是在剝奪議員權利，還未經大會決議宣布散會，未按照議事規則運作，不是鴨霸就是無知、無能，連續2次臨時會期，多次提早宣布散會或流會，導致議員無法充分表達意見。

謝燦輝也說，審計室列舉多達70項縣府缺失，議員當然有責任監督並提出糾正討論，難道不能發言提出質疑嗎？議員黃惠慈說，開議前，程序委員會均訂定會議時間，議長應帶頭遵守並捍衛發言及監督權，卻屢次會議都不到開會時數，糾正案不能草率討論通過。

張勝德回應，議事運作均依議事規則進行，都有詢問大會意見才裁示，有登記發言順序議員不在位置上，「當然就是自動放棄」，在場議員也無任何意見，當然全數通過；至於流會可以調錄影帶，現場出席議員人數不足，又有議員清點人數，他必須維持議事運作，人數未過半只能散會。

宜蘭縣議會本週審議去年度總決算及審計報告，民進黨議會黨團不滿議長張勝德未讓議員充分發言，就宣布9至18案的討論案通過並散會，批他是「鴨霸議長！」（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法