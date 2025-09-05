「長生不老」是習近平起頭！ 沈榮欽：證實中國利用器官供應討好友好國家政客

俄羅斯總統普廷（左）、中國國家領導人習近平（中）、北韓國家領導人金正恩（右）。（法新社）

2025/09/05 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平九三閱兵期間，與俄羅斯總統普廷談論到「長生不老」議題，原先外界根據收音認為是普廷先提起「器官移植」等議題，但普廷受訪時稱是「主席（指習近平）有談到這件事」引發熱議。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，習近平的說法間接證實了中國摘除人類器官，並利用器官供應，討好友好國家政客的政策，早已行之有年，並非現在才發生。

沈榮欽在臉書PO文表示，就在中國全面封殺習近平和普丁談器官移植新聞，並出動大批網軍到包括台灣等國洗該影片的聲音為AI生成之際，普廷本人卻親口承認該段對話為真，俄羅斯國家電台也報導了這則新聞，該段錄音揭露是因為中國央視授權外國媒體轉載閱兵典禮，現場音樂嘈雜，根本聽不見習普兩人談話，是外國媒體除去環境音之後，才清楚還原兩人對話。

沈榮欽指出，有人因此說談話遭到揭露是無心之舉，中國封鎖新聞也證實如此，但是也有些海外華人堅持是中共刻意流出，以破除兩人身體健康不佳的傳言，並可以長久執政到150歲，警告有意繼任者與反賊勿輕舉妄動，不過要注意的是，普廷不僅證實該段談話為真，還加碼表示並不是像揭露的影片中顯示，是普丁問習近平這個問題，習近平主動談起的，普丁只是順著習近平起的頭繼續談下去。

沈榮欽續指，據此而言，中共刻意流出的說法不切實際，雖然是全球兩大獨裁者閒聊，但習近平談話的目的更像是向普丁表示，中國隨時有足夠的各種人類器官庫供普丁所需，而不是表示自己要移植器官。習近平說的150歲也正是負責中共高官健康的301醫院的目標，而不是隨口亂編的，習近平的說法間接證實了中國摘除人類器官，特別是早期用死刑犯器官廢止後，依舊有源源不絕的器官供應，法輪功成員和新疆維吾爾人，正是兩大器官來源。中共利用器官供應，討好友好國家政客的政策，早已行之有年，並非現在才發生。

沈榮欽分析，最後還是要提到葛特曼，他在書中的資料都是柯文哲親自提供，根據柯文哲自述，他並沒有直接參與中國器官移植，但是卻有間接的道義責任。只是柯文哲後來從政，當初想出名的念頭反而成為政治路上的石頭，才惡狠狠地表示會告葛特曼，並且會動用一切市府資源（錢）追殺到底。

沈榮欽直言，結果呢？檢察官證實所有資料都是出自柯文哲提供，給予不起訴處分，柯文哲見已經達到欺騙選票的目的，也就悄悄不作聲當作沒發生這回事，只剩下無知的小草還在忿忿不平。

