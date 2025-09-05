為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲7000萬具保停押獲准 民眾黨：謝謝法官還柯公平審判權利

    北院合議庭今裁定柯文哲7000萬元（見圖）、應曉薇3000萬元交保，限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環科技監控。（資料照）

    2025/09/05 12:59

    〔記者李文馨／台北報導〕台北地院今天裁定前台北市長、前民眾黨主席柯文哲以新台幣7000萬元交保，並施以電子腳環科技監控。民眾黨回應，謝謝承審法官捍衛司法純淨審判空間，還給柯文哲接受公平審判的權利，待收到正式裁定且完備相關程序後，民眾黨將和柯文哲以及全體公民找回台灣的司法正義。

    台北地院審理京華城容積等弊案，唯二在押的被告柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭昨提訊柯、應2人進行延押訊問，訊後還押台北看守所；合議庭今天裁定，柯文哲以新台幣7000萬元、台北市議員應曉薇以3000萬元交保，同時實施科技監控，均限制住居、限制出境出海，不得接觸被告、證人。

    民眾黨透過文字回應表示，謝謝承審法官捍衛司法純淨審判空間、還給柯文哲接受公平審判的權利，待收到正式裁定且完備相關程序後，台灣民眾黨將和柯文哲以及全體公民一同找回台灣的司法正義。

