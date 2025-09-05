質疑新竹購物節變百貨週年慶節 時力批竹市府：藐視議會決議

批新竹購物節變百貨週年慶節，市議會時代力量黨團轟市府藐視議會三讀通過的附帶決議，更無法振興在地商圈。（記者洪美秀攝）

2025/09/05 12:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府即將辦理2025新竹市購物節活動，市議會時代力量黨團今天指出，市府花大錢辦的購物節除依然在百貨週年慶期間舉辦，更藐視議會去年預算三讀的附帶決議，就連得標廠商都跟去年同一間，限制招標獨家得標，且購物節特約機制毫無誘因，無法達成振興商圈、推廣在地店家的目的。要求市府落實議會附帶決議，改善特約機制，振興在地商圈。

黨團認為，新竹購物節辦在百貨週年慶期間，無法振興消費和活絡在地商圈，議會去年底審議今年度預算時，就要求不得辦在百貨周年慶期間、滿額贈在地好禮、住宿送好市券、市民加碼抽好市券等附帶決議，結果今年購物節市府依然辦在週年慶期間，是藐視議會決議。

且市府宣稱去年購物節創造超過54億消費額，是拿百貨業績當政績來吹噓，其中百貨週年慶就佔40億元，其餘13億元還包含加油、買菜、買衛生紙等民生必需消費，無法檢驗購物節是否有效帶動在地經濟。

另今年購物節市府將標案名稱改為「竹塹促進消費推廣行銷活動」，實際上換湯不換藥，還是以抽獎形式為主。雖有納入滿額贈在地好禮的建議，但累積消費金額包含一般店家，讓商店沒有成為特約的誘因。去年首屆購物節只靠抽獎促進消費，今年同樣是消費換發票、發票換抽獎的老套路，可預見購物節又是市府賺面子、百貨公司賺金子，拿公款貼百貨局面。且採限制性招標獨家委託同一間廠商，預算更暴增1.8倍，從500萬變900萬，質疑廠商是否有能力執行。

