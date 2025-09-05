為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲能回家了？黃帝穎曝一件事是「能否維持交保的關鍵」

    北院合議庭今裁定柯文哲7000萬元交保。（資料照）

    北院合議庭今裁定柯文哲7000萬元交保。（資料照）

    2025/09/05 13:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，合議庭今裁定柯文哲7000萬元、應曉薇裁定3000萬元交保。律師黃帝穎指出，本次交保是否已符合高院七大串證滅證理由，是柯文哲交保能否維持的關鍵。

    黃帝穎今日在臉書發文表示，北院裁定柯文哲7000萬元交保，北檢是否提起抗告值得關注。他質疑，柯文哲在押都能持續網攻干擾證人，交保如何確認證人不被干預？

    黃帝穎也指出，前次北院裁定柯文哲交保，遭高院以柯文哲七大串證滅證理由撤銷北院交保裁定，「因此本次交保是否已符合高院七大串證滅證理由，是柯文哲交保能否維持的關鍵。」

    京華城容積等弊案唯二在押的被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限將於10月1日屆滿，台北地院裁定指出，柯文哲以自己名義提出7000萬元保證金，應曉薇以自己名義提出3000萬元保證金後，均准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環科技設備監控，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

