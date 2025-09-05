台北3C電器展好康登場！徐國勇：感謝電器公會助災民重建

民進黨秘書長徐國勇今出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮，圖右為台北市電器公會理事長廖全平。（記者陳政宇攝）

2025/09/05 12:40

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇今（5）日出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮，首先向電器公會表達誠摯感謝。他指出上個月南部遭逢水災，電器公會立即協助災區居民維修電器，陪伴災民度過困難時刻，民進黨也持續與電器公會合作，募集經費與優惠方案，將新購電器送到災區，協助居民重建生活。

徐國勇表示，電器與民眾日常生活息息相關，這次展覽不僅展出最新智慧家電，更是推動汰舊換新的好時機。他強調，政府將持續提供補助，幫助民眾換掉耗電、效率差的舊電器，提升生活品質。

徐並以冷氣、冰箱等大型電器為例，說明經濟部提供3000元補助、財政部再加2000元，最高可省下5000元，同時享有免徵貨物稅優惠。此外，若將舊冷氣更換為變頻冷氣，每月電費最高可省下3000元，三年即可回本，不僅減輕家庭負擔，還能享受最新科技帶來的便利。

徐國勇進一步指出，政府推動內需與產業升級，所帶來的經濟成長與稅收增加，正是支持社會福利的重要基礎。以長照為例，在前總統馬英九政府時期，長照預算僅約50億元，經過前總統蔡英文與現任總統賴清德九年努力，如今長照經費已提升至近1200億元。這不只是數字的成長，更代表民進黨政府持續落實照顧長者與需要協助家庭的承諾。

最後，徐國勇再次感謝電器公會與各大廠商，在推動產業發展的同時，更在台灣發生災害時展現社會責任，讓災區民眾可以儘速恢復正常生活，也讓台灣的經濟更加進步與繁榮。

