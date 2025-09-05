為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    成立選對會挨批只顧選舉 民進黨搬「政黨法」反擊雙標

    民進黨發言人戴瑋姍。（資料照）

    民進黨發言人戴瑋姍。（資料照）

    2025/09/05 12:48

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨中常會3日成立2026選舉對策委員會，遭特定媒體與在野黨質疑「只顧選舉」。對此，民進黨今（5日）反擊說，據「政黨法」規定，政黨若連續四年未推薦候選人參選公職，是會被廢止的；且藍白已展開布局，民進黨步調並沒有比較早，呼籲不應雙標、亂標。

    民進黨2026選對會由總統府資政邱義仁、黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，成員包括立委王定宇（湧言會）、立委張宏陸（蘇系）、中常委陳茂松（正國會）、立委莊瑞雄（英系）、立委陳培瑜（民主活水）、中執委林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流）共9人。

    對於相關質疑，民進黨發言人戴瑋姍今回應，兼任民進黨主席的總統賴清德日前提出四項調整及四大優先，政府團隊全心專注國政，以民生為最優先。而根「政黨法」規定，政黨若連續四年未推薦候選人參選公職，是會被廢止的。

    戴瑋姍續指，日前民眾黨與國民黨都已在為接下來的2026選舉展開佈局與對外宣示，因此對於特定媒體與在野人士刻意混淆視聽、與對民進黨的抹黑，深表不以為然。

    戴瑋姍呼籲，相關評論應本於事實，不應雙標甚至亂標。諸如國民黨主席朱立倫早在823投票結果出爐後的記者會，就對外宣示國民黨要開始為2026甚至是2028選舉做佈局與規劃；民眾黨黃國昌亦早早表態參選，且於8月13日成立選舉決策委員會。因此，民進黨本週通過成立選對會，時程相較於在野兩黨，步調並沒有比較早。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播