成立選對會挨批只顧選舉 民進黨搬「政黨法」反擊雙標

民進黨發言人戴瑋姍。（資料照）

2025/09/05 12:48

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨中常會3日成立2026選舉對策委員會，遭特定媒體與在野黨質疑「只顧選舉」。對此，民進黨今（5日）反擊說，據「政黨法」規定，政黨若連續四年未推薦候選人參選公職，是會被廢止的；且藍白已展開布局，民進黨步調並沒有比較早，呼籲不應雙標、亂標。

民進黨2026選對會由總統府資政邱義仁、黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，成員包括立委王定宇（湧言會）、立委張宏陸（蘇系）、中常委陳茂松（正國會）、立委莊瑞雄（英系）、立委陳培瑜（民主活水）、中執委林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流）共9人。

對於相關質疑，民進黨發言人戴瑋姍今回應，兼任民進黨主席的總統賴清德日前提出四項調整及四大優先，政府團隊全心專注國政，以民生為最優先。而根「政黨法」規定，政黨若連續四年未推薦候選人參選公職，是會被廢止的。

戴瑋姍續指，日前民眾黨與國民黨都已在為接下來的2026選舉展開佈局與對外宣示，因此對於特定媒體與在野人士刻意混淆視聽、與對民進黨的抹黑，深表不以為然。

戴瑋姍呼籲，相關評論應本於事實，不應雙標甚至亂標。諸如國民黨主席朱立倫早在823投票結果出爐後的記者會，就對外宣示國民黨要開始為2026甚至是2028選舉做佈局與規劃；民眾黨黃國昌亦早早表態參選，且於8月13日成立選舉決策委員會。因此，民進黨本週通過成立選對會，時程相較於在野兩黨，步調並沒有比較早。

