自我定位「造王者」 蔡志弘宣布參選國民黨主席

前國大代表蔡志弘今日上午召開記者會宣布參選國民黨主席。（記者廖振輝攝）

2025/09/05 12:15

〔記者施曉光／台北報導〕前國大代表蔡志弘今日上午召開記者會宣布參選國民黨主席，他主張國民黨2028要重返執政，藍、白合作非常重要，兩黨只要能在2026選舉合作勝選的機制上進一步合作，自然就能贏得2028大選，蔡並強調他的自我定位就是一個「造王者」，如果當選黨魁，未來只要黨內確認台中市長盧秀燕是總統候選人，他絕不戀棧黨主席的位子，會讓總統候選人與黨主席兩個職位合體。

此外，蔡志弘在說明兩岸政策時拋出「二五諒解」主張，強調兩岸對於一中內涵，應該相互理解，並包容美、中、台三方意見，而且只要他當選黨主席，會安排「蔡習會」，降低兩岸敵意，維持和平。

蔡志弘並表示，過去擔任國大代表時期，他曾經拒絕執行李登輝的「兩國論」政策。他指出，1999年他與李登輝在高爾夫球場碰面時，李登輝告訴他，民進黨要提案修改憲法第4條，把中華民國之領土依其固有疆域，改為中華民國之領土依治權為台、澎、金、馬，這是「法理台獨」，李登輝還要他去找章孝嚴、黃昆輝一起討論，但他認為這個事情非常嚴重，當時美國也很反對，覺得這個事情絕對不能做，後來他問過國民黨高層後，對方稱這只是「吹吹風」，對媒體放消息，但他認為這種事情連放消息都不可以做，因此沒有推動修憲，此事也才結束，他還說，中華民國憲法就是一中架構，這也是國民黨的核心理念。

對於媒體提問，相較其他參選人知名度較高，自己有什麼競爭優勢？蔡志弘說，自己過去在美、中、台三方關係，有一些談判與實務經驗，這也是台灣目前最需要的，解決兩岸危機問題也非常重要，另外在能源問題的解方，也是他與其他參選人不同的地方，如果當選黨主席，他會秉持過去無私協調各方、與人為善的精神，促成藍白綠3個政黨的對話和解。

