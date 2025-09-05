為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被問黨團改選連署進度 徐國勇引柯建銘「這句話」回應

    民進黨秘書長徐國勇今天出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮。（記者陳政宇攝）

    民進黨秘書長徐國勇今天出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮。（記者陳政宇攝）

    2025/09/05 12:04

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘在大罷免後成為黨內究責對象，傳出有3分之2黨籍立委連署要求全面改選黨團幹部。對於連署進度，民進黨秘書長徐國勇今（5日）透露「非常好」，並引述柯日前所言「無聲勝有聲」，有些機密不會講出來。

    面對黨內連署改選，柯建銘日前援引唐代詩人白居易的「琵琶行」，談到「此時無聲勝有聲」。徐國勇今天出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮並接受媒體聯訪，被問及連署進度，徐國勇語帶玄機地說，套一句柯總召的講法，「無聲勝有聲」，當然有一些東西是黨部不能講的機密，自己也不會講出來。

    柯建銘稱總召任期到明年2月，徐國勇則說，對每一個人的說法都尊重，因為黨團自主，也有很多委員的說法，有的委員有這個意見、有的委員有那個意見，「每個意見我們都尊重，最後會形成一個共識」。

    至於是否繼續與柯建銘溝通？徐國勇回應，該溝通的溝通，所有的人都要溝通，所有的台灣人民都要溝通，溝通就是台灣往前進步很重要的一步，民主就是協調溝通，會往這個方向繼續努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播