被問黨團改選連署進度 徐國勇引柯建銘「這句話」回應

民進黨秘書長徐國勇今天出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮。（記者陳政宇攝）

2025/09/05 12:04

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘在大罷免後成為黨內究責對象，傳出有3分之2黨籍立委連署要求全面改選黨團幹部。對於連署進度，民進黨秘書長徐國勇今（5日）透露「非常好」，並引述柯日前所言「無聲勝有聲」，有些機密不會講出來。

面對黨內連署改選，柯建銘日前援引唐代詩人白居易的「琵琶行」，談到「此時無聲勝有聲」。徐國勇今天出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮並接受媒體聯訪，被問及連署進度，徐國勇語帶玄機地說，套一句柯總召的講法，「無聲勝有聲」，當然有一些東西是黨部不能講的機密，自己也不會講出來。

請繼續往下閱讀...

柯建銘稱總召任期到明年2月，徐國勇則說，對每一個人的說法都尊重，因為黨團自主，也有很多委員的說法，有的委員有這個意見、有的委員有那個意見，「每個意見我們都尊重，最後會形成一個共識」。

至於是否繼續與柯建銘溝通？徐國勇回應，該溝通的溝通，所有的人都要溝通，所有的台灣人民都要溝通，溝通就是台灣往前進步很重要的一步，民主就是協調溝通，會往這個方向繼續努力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法