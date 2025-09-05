一名「小草」批評總統賴清德沒當兵，慘遭四叉貓打臉。（擷取自賴清德YouTube）

2025/09/05

〔即時新聞／綜合報導〕日前九三軍人節，再度引起當兵話題。一名「小草」批評總統賴清德沒當兵，慘遭四叉貓打臉，小草隨後改稱是他兒子沒當兵，再度遭四叉貓回「他兒子也有當兵」雙殺。這名小草最後只能悻悻然稱：「要怪就怪GPT。」表示他資料來源是ChatGPT提供，還批：「數發部是不是該做事情了？？領那麼多錢。」笑翻網友。

四叉貓昨日在Threads發文出示一張截圖，可見一名網友批「賴清德都沒有當過兵了，台灣人沒當兵的也很合理」，而四叉貓則在下方回應「賴清德有當兵，你可以google」，而這名網友則改口「誤會誤會～原來是他兒子沒當過兵啦」並附上一排「笑翻」表情符號，結果四叉貓回應「他兒子也有當兵，你也可以google」二度打臉。

四叉貓將截圖PO出後，也稱「小草發文前都不Google嗎？」讓不少網友笑翻，沒想到，這名當事小草竟現身表示，要怪就怪GPT，連GPT都這麼討厭你們，我能有什麼辦法。他並貼出一張截圖，可見他的ChatGPT回應他稱賴清德因為氣喘而免疫，這名小草也甩鍋稱「數發部是不是該做事情了？？領那麼多錢」，還表示「結論：GPT一定是中共同路人。」

結果他的回文慘遭網友洗臉，紛紛表示：「陳水扁這也是錯的」、「哇你這個資料錯很多喔...馬英九有服役喔」、「直接了當，你就是假訊息製造者」、「也許該怪的是儘管有警語，還是有些白癡會把GPT回答當正確答案」、「GPT最下面不是有一排字叫：ChatGPT可能會出錯。請查核重要資訊」、「自己弄錯就要認，不要拿gpt 東扯西扯」、「這草味隔著螢幕都還是濃濃的散發」、「你餵gpt啥它就會長啥樣，這只會表示你常用假訊息，跟數發部無關好嗎？還有這是NCC主管，NCC委員被你們卡，預算也被砍光要管什麼。」

