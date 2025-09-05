情「義」相挺！義大利友台訪團人數突破 林佳龍：彰顯對台重視

外交部長林佳龍4日接待義大利國會友台協會共同主席帕洛里訪團一行。（外交部提供）

2025/09/05 11:57

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨​（4）日於外交部歡迎由義大利國會友台協會共同主席帕洛里 （Adriano Paroli） 率領的國會訪問團一行。林佳龍強調，近年義大利國會展現積極友台作為，不僅於國會通過決議支持台灣有意義參與國際組織，更數度強調台海和平穩定，並駁斥中國扭曲2758號決議，林佳龍對此表達誠摯感謝，並期盼兩國友誼持續升溫。

林佳龍在臉書分享說，昨日上午他在外交部歡迎由義大利國會友台協會共同主席帕洛里率領的國會訪問團，這次的訪團由8位義大利國會參眾議員組成，不僅成員橫跨執政與在野聯盟，人數也突破以往，彰顯義國對深化兩國關係的重視。

請繼續往下閱讀...

「義大利國會近年來展現積極友台的作為」，林佳龍說，去年義國眾議院外委會通過決議，支持台灣有意義參與國際組織，今年3月首度發布的印太調查報告，也數度強調台海和平穩定的重要性。林佳龍進一步指出，參議院多位議員也透過質詢駁斥中國扭曲聯合國2758號決議，並支持台灣的國際參與，此次率團訪台的帕洛里主席，更與多位參、眾議員聯名致函世界衛生組織 （WHO），支持台灣有意義參與世界衛生大會。

林佳龍提到，去年義大利擔任七大工業國 （G7） 輪值主席，於領袖峰會後的聯合公報中，再度重申台海的和平穩定對國際的安全與繁榮不可或缺，並支持台灣有意義參與國際組織，林佳龍特別藉由這次會晤，代表國人向義大利政府與訪台議員們表達誠摯感謝。

​

帕洛里強調，台灣雖然人口不多，卻展現頂尖的科技、經濟與研發實力，更是印太地區重要的民主力量，令他十分欽佩，此行盼能鞏固雙方關係，未來他也將持續推動友台法案，讓台灣看見義國民眾的支持。同屬執政聯盟的歐希尼 （Andrea Orsini） 眾議員則強調，透過自身的觀察，他清楚感受到各國對台海和平的重視，也認為「任何片面企圖改變台海現狀的作為，並不能被義大利政府所接受」。

​

林佳龍再次感謝義大利的國會議員為台灣帶來強勁的支持，他也誠摯邀請各位議員未來造訪他的故鄉台中。「屆時我一定親自接待」林佳龍稱，特別是他與夫人廖婉如都熱愛義大利料理，期盼透過文化與美食的交流，讓兩國友誼持續升溫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法