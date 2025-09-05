大罷免落幕就成立選對會 徐國勇：民進黨已經比藍白慢了

民進黨秘書長徐國勇今天出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮。（記者陳政宇攝）

2025/09/05 11:45

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨3日成立2026年選舉對策委員會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，被質疑大罷免落幕後只顧選舉。對此，徐國勇今（5日）反駁說，相較國民黨及民眾黨的選戰規劃，民進黨已經慢了；且依「政黨法」明定，政黨的目的就是為了選舉。

徐國勇今天出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮，並接受媒體聯訪，被詢及選對會相關規劃，徐指出，「人民團體法」原本有規範政治團體，而政治團體抽出後變成「政黨法」，「政黨法」明定政黨的目的就是為了選舉。

徐國勇說，民眾黨8月13日就已成立選舉決策委員會，國民黨也在8月23日罷免投票後就進行相關選舉活動規劃，民進黨3日通過選舉對策委員會，相較藍白都已經有一點點慢了。

對於有媒體批評民進黨成立選對會只顧選舉，徐國勇加重語氣批評，「我不客氣的講，這不是雙標，這叫做亂標」，自己也是媒體出身，要寫一些東西也要看法律的規定、政黨的目的，以及其他政黨的選舉決策委員會有沒有比民進黨更早；顯然未研究「政黨法」相關規定就做出報導，對這樣的媒體極不以為然。

至於選對會名單未見兼任民進黨主席的總統賴清德。徐國勇表示，每個政黨的選舉對策委員會或選舉決策委員會，都是黨主席的幕僚單位，國民黨及民眾黨也一樣，所以這裡面沒有總統很正常。

徐國勇說明，邱義仁對選舉各方面有一定經驗，自己當然也有經驗，所以兩人擔任共同主席；邱更是前輩，自己有很多地方要請教，且這輩子沒有參與過黨的工作，都是在當民意代表、在行政院工作，一直在學習努力。

