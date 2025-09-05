為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新版財劃法重創台南 黃偉哲痛批：補助少、支出增恐年短缺312億

    台南市長黃偉呼籲中央儘速啟動財劃法二次修法。圖為4日參加行政院會。（台南市府提供）

    台南市長黃偉呼籲中央儘速啟動財劃法二次修法。圖為4日參加行政院會。（台南市府提供）

    2025/09/05 11:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕新版《財劃法》將於明（115）年上路，中央統籌分配款總額達8488億元，較今年大增4165億元、增幅高達89％。然而台南僅增加174億元，獲配497億元，不論金額或增幅皆在六都墊底。市長黃偉哲痛批，除了「統籌分配款」分配不足，「一般性及計畫型補助款」更減少216億元，等於每年少了42億元，與台北市增加280億元形成強烈對比，南北差距恐愈趨擴大。

    黃偉哲指出，台南財政體質不若其他五都，歲出預算約7成依賴中央補助，如今補助款大幅縮減，加上中央事權移轉，老農津貼、勞健保費、省立學校與醫院等業務全數交由地方承擔，台南估計支出將增加270億元，若補助減少、支出又暴增，每年恐短缺312億元，發展將陷入嚴重困境。

    他強調，這樣的分配公式不僅不公，更會拖累南部建設，凸顯藍白立委強行通過的粗暴與不專業，財劃法有立即二次修法的必要性，將統籌分配稅無法全數分配部分儘速分配外，亦應廣聽地方政府聲音，真正做到資源有效合理分配，避免資源過度集中於北部，造成區域發展失衡。

    南市府財稅局也指出，新版財劃法的分配公式存在「分子與分母計算方式不一致」的漏洞，導致稅款無法全額分配，明顯是當初倉促立法造成的瑕疵。財稅局認為，修法應朝更公平合理方向進行，例如在人口指標上應加權年幼與高齡人口，在土地管理成本上應區分農牧用地與保護用地的差異；在經濟貢獻上，更應把科學園區、農林漁牧及工業產值納入分配考量，以反映地方的努力與實際支出。

    市府強調，台南正處於文化與產業發展關鍵期，若財政缺口持續擴大，將嚴重阻礙地方建設與市民福祉。中央應盡快啟動財劃法二修，並將「產值貢獻度、土地管理成本、人口結構差異」納入，真正落實南北均衡發展。

