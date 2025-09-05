為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    賴清德全台巡迴布局2026？徐國勇秀實力「已跑遍全國各地」

    民進黨秘書長徐國勇今天出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮。（記者陳政宇攝）

    2025/09/05 11:22

    〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德、黨秘書長徐國勇明（6日）將啟動22縣市巡迴座談，強化組織、深化溝通，被視為2026年選舉號角響起。對此，徐國勇今（5日）表示，他在內政部長任內已跑遍全國各地社團及宗教團體，將結合賴清德和自己的經驗，與全國民眾溝通，不會區分執政或非執政縣市。

    徐國勇今天出席「第21屆台北3C電腦電器空調影音展」開幕典禮，並接受媒體聯訪，被詢及巡迴座談相關規劃。徐說明，這部分尊重主席，自己也會做相關安排，先前擔任內政部長時，全國沒有沒去過的地方，例如金門、馬祖等部分縣市的消防局，以前從未有部長去過，自己大概是第一個去的。

    徐國勇續指，還有很多社團及宗教團體，自己應該也是去最多的部長，會結合自己和賴清德的經驗，大家一起往前走，跟民眾站一起。

    媒體追問，下鄉座談是否以非執政縣市為主？徐國勇說，將到全國每個地方與全國民眾溝通，不管執政或非執政縣市都一樣，就像他在內政部長任內也跑遍每個宗教，包括回教、天主教、基督教，或是一些大家比較不熟悉的宗教，幾乎都跑遍了；下鄉座談也會秉持這個精神，不會區分執政或非執政，大家都是台灣人民。

    至於，下鄉所聞相關建言，是否為2026選舉布局做調整或精進？徐國勇回應，每個政黨都一樣，每個政黨都在下鄉，目的也就是這樣，「所以每個政黨都一樣啦，不是只有民進黨特殊，大家都一樣」。

