賴政府滿周年 草根民調：56％認為薪資收入足夠生活需求

草根影響力文教基金會今日公布當前政經發展最新民調。（記者林曉雲攝）

2025/09/05 11:54

〔記者林曉雲／台北報導〕針對總統賴清德上任滿周年施政表現、台灣關稅、匯率及打詐等議題，草根影響力文教基金會今（5）日發布民調，基金會民調召集人、靜宜大學教授顏永森表示，78％民進黨傾向受訪者對賴政府施政表現滿意，國民黨和民眾黨多不滿；56％受訪者認為薪資收入足夠生活需求，且40歲以下認為足夠比例較高；對政府打詐措施，74％不滿意，但18至29歲年輕人多數（57％）認為政府打詐有幫助，學者建議政府思考加重刑度以嚇阻。

對於賴政府的施政滿意度，顏永森表示，整體52％不滿意，30％滿意，18％無意見，交叉分析政黨傾向與滿意度，民進黨多數（78％）滿意；18至29歲滿意度佔比35％、不滿意41％。

請繼續往下閱讀...

此外，顏永森表示，對於台灣關稅，整體59％不滿意，但民進黨多數（45％）滿意，不滿僅25％；35％對台灣經濟發展前景感到樂觀，54％感到悲觀；29％滿意台幣兌美元匯率表現，交叉分析以18至29歲多數（41％）感到滿意，民進黨也有55％多數滿意，而在43％不滿意中，以30歲以上、國民黨和民眾黨較不滿。

顏永森表示，56％民眾認為薪資收入足夠生活需求，其中18至29歲佔比56％、30至39歲佔比67％皆認為足夠，但64％對政府控制物價不滿；至於能源政策，整體59％對穩定供電信心不足，高達77％民進黨受訪者對政府供電有信心，且54％民進黨受訪者不贊成重啟核電；74％不滿打詐表現，但18至29歲年輕人多數（57％）認為有幫助。

中央大學經濟系教授邱俊榮直言，政府對年輕人過去做的政策，如學費補貼、房租補貼等皆讓年輕人有感；另，台灣關稅目前20％，但如果和日本一樣15％，同樣會有廠商受很大衝擊，只是輿論壓力沒有那麼大，可預見台灣的結構正邁向先進國家之路，高人均GDP（國內生產毛額）和高物價。

台北大字公行系教授劉嘉薇表示，太多對立、太少理解，18歲到29歲在個別政策如匯率、經濟發展等持較正面態度，執政黨可多關注。台藝大教授賴祥蔚表示，民調顯示是一個台灣、兩個世界，民調結果會受不同政黨立場影響。

草根委託TVBS民調中心，於今（2025）年8月25日至30日施測，共有1074位有效民眾受訪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法