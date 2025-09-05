透露韓國瑜希望他選黨主席 趙少康：但我跟郝龍斌不會同時選

中廣前董事長趙少康，面對媒體說明中評委證書相關事宜，並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/09/05 11:05

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨天頒發中評委證書給前中廣董事長趙少康，獲得參選黨主席資格。趙少康今天受訪表示，韓國瑜希望他出來選，但他也說，他的順序是台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌；他強調，「我和郝龍斌兩個絕對不會同時出現的競選名單上，我們不會兩個一起選」。

被問到韓國瑜很關心黨魁選舉，趙少康說，韓非常關心；媒體再問韓希望誰選？趙少康表示，「他希望我出來，他非常關心」。趙表示，上週一和韓國瑜吃飯有談此話題，但當時他還沒有中評委資格，所以只是講講而已，韓國瑜講的也可能是客氣話，各方不同的意見他多聽聽。如果他真的要選，那再說，現在這是假設性問題很難回答。

趙說，郝龍斌願意選，當然就支持他，他和郝龍斌是好朋友常常見面，他也鼓勵郝龍斌可以出來選。他拿到中評委證書後還沒跟郝龍斌見面，不過，「我和郝龍斌兩個絕對不會同時出現的競選名單上，我們不會兩個一起選」。

對於郝龍斌是否會參選，趙少康說，一個候選人有兩個考量，尤其郝龍斌這麼有經驗的人，第一就是能不能勝選，要算票，例如基礎黨員的票、黃復興的票、地方派系的票，能把握拿到多少，要很精算，第二是當選以後要幹嘛，能不能讓國民黨、讓台灣更好，兩岸關係能不能解決。他應該是有意願要選，只是還沒有宣佈，可能還在看情況，還有10天才登記，還有時間。

