    首頁　>　政治

    曝與朱立倫談黨主席 趙少康：這3人都不選我再考慮

    中廣前董事長趙少康，說明接受中評委證書及是否參選黨主席等議題。（攝影田裕華）

    

    2025/09/05 10:36

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨天頒發中評委證書給前中廣董事長趙少康，引發參選黨主席疑雲。趙少康透露，上週五他和國民黨主席朱立倫見面，他談到自己心中排序，第一是盧秀燕參選、第二是朱立倫續任，如果前面兩者都沒有，他會鼓勵郝龍斌出來參選；如果以上都不行，他再考慮，但還沒決定。

    趙少康表示，4年前他想選黨主席大家都知道，但當時礙於一年條款和沒有中評委身份，所以沒辦法參選。上週一他和郝龍斌、賴士葆等人吃飯，立法院長韓國瑜關心他是否有中評委身份，還說要去問江啟臣。他說，4年前江啟臣原本要頒中評委證書給他，也要為他修改1年條款，但他不喜歡破壞規矩，所以當時沒有答應。

    趙少康說，上週他主動邀朱立倫見面，討論黨主席一事，上週五兩人見面，朱談了自己的心路歷程，說自己很堅決不要續任，他則表示，大家都同意盧秀燕第一，如果盧不要他鼓勵朱立倫續任，如果前兩者都沒有，他鼓勵郝龍斌出來。週末兩人再溝通，朱請他再勸盧秀燕，他則還是堅持那上述的順序，「如果真的都不行，都不得已，我再考慮」

    不過由於趙少康沒有中評委身份，朱立倫告訴趙，中評委他會妥善處理，也在週二拍照中評委的證書給他看。所以沒有誰逼誰，大家都是好兄弟，都開誠布公。

    

    

    圖
    圖
