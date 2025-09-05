戴高雄熊漁夫帽訪法國 高市副議長︰可辦台灣生活節在法國

高市副議長曾俊傑率團拜訪法國大諾瓦西市，透過高雄熊漁夫帽拉近彼此情誼。（高市議會提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕 高市副議長曾俊傑率團拜訪法國大諾瓦西市，全團頭戴高雄熊漁夫帽、以高雄式熱情拉近與大諾瓦西市情誼，曾俊傑也提到高雄連兩年舉辦法國生活節在高雄、反應熱絡，大諾瓦西市也可舉辦台灣生活節在法國。

曾俊傑率高市議會跨黨派計16位議員，前往法國進行城市交流與文化教育參訪，全團帶著象徵高雄吉祥物的漁夫帽和大諾瓦西市政府「搏感情」。

曾俊傑表示，高雄正進行產業轉型，未來將成全球最重要的半導體製造及研發中心，在全力發展產業同時，高雄也積極與國際接軌，連續兩年攜手法國在台協會舉辦「法國生活節在高雄」，讓市民感受浪漫法國生活氛圍，反應相當熱絡。

他當場向第一副市長埃里克·艾勒蒙建議，可複製法國生活節在高雄模式，舉辦第一場「台灣生活節在法國」或「高雄生活節在法國」，讓法國人民感受高雄人熱情。

曾俊傑也誠摯邀請大諾瓦西市5位副市長和全體團員，戴上高雄熊漁夫帽歡樂合影，所有人都被可愛的高雄熊漁夫帽成功吸睛，也象徵台法城市友好交流的開始。

