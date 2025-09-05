黃暐瀚籲賴清德「雙十」紀念「抗戰」勝利！網友反應兩極

總統賴清德3日表示，台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平。（資料照）

2025/09/05 11:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年是第二次世界大戰結束80週年，對於總統賴清德於軍人節（3日）談話使用「終戰」而非「抗戰」，媒體人黃暐瀚喊話賴總統應紀念抗戰勝利80週年，並援引前總統李登輝的例子，直呼錯過了93，雙十還有機會，引發網友討論。

中共3日在北京舉行閱兵，賴清德總統則前往台北圓山國民革命忠烈祠主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」。賴清德指出，台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平。

黃暐瀚4日在臉書寫道，到底該講「抗戰」還是「終戰」？賴總統的軍人節談話，引發了爭議。

黃暐瀚認為，賴總統應該公開紀念「抗戰勝利」80週年，理由有4：第1「因為是80週年」，第2「因為對岸一直在跟中華民國搶正統」，第3「因為台灣派需要團結中華民國派」，第4「因為美國也在紀念（川普、AIT、飛虎隊）。

黃暐瀚提到，此前已多次舉前總統李登輝的例子。稱李出生時，台灣是日本統治，活到23歲中華民國政府才光復來台，台灣閩、客、外省、原民不同的家庭，對於同一件事，感受常常不同。但沒有參與抗日的李登輝，當上中華民國總統之後，一樣在1995年公開紀念「抗戰勝利50週年」。等到2015年抗戰70週年時，卸任總統的「平民李登輝」再投書日本媒體，講出他個人的感受。

黃暐瀚最後呼籲，「是總統，就說總統該說的話，做總統該做的事。錯過了93，還有雙十，還有機會。」

該文引起網友留言論戰，有網友表示支持「這也是執政者的包袱。面對不同族群認知，和自己的族群認知，還是要以總統之姿，做該做的事。」

另有網友認為，「越文明的國家就越不會去慶祝什麼戰爭勝利。」「世界都在追求和平，紛紛改以終戰來結束歷史的悲劇，只有好戰分子才會強調勝利，展現壯大的軍戎#更何況（二戰）還是麥克阿瑟將軍打贏的。」

更有網友認為，「對中國人而言是抗戰，這沒問題；對台灣人而言就是終戰，因為當時台灣人都是日本國民，台灣甚至還被中華民國轟炸，故何來抗戰，只有交戰與終戰啊！」

還有網友呼籲黃暐瀚，「應該帶頭強烈譴責那位跑去參加閱敵軍兵的笨蛋！她就留在那裡別回來了吧。」

