高院審理三中案 2年未出庭的馬英九今出庭主張無罪

高院今（5）日審理三中案，前總統馬英九以被告身份經傳喚出庭。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/05 09:59

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人，被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法，造成國民黨72億多元損害，北院2021年10月判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪，檢方不服上訴，高等法院2022年起數度召開準備庭，傳喚馬英九、張、汪等3人，均否認犯行，高院今召開審理庭，傳訊馬英九3人，其中，馬之前均請假，委由律師出庭，約2年未出庭，馬3人今庭訊均辯稱無罪。

馬英九前年召開準備庭期間，請示高院法官獲准，將委由律師全權代理出庭，直到審理庭時再出庭。高院今上午9時30分開庭，庭前馬抵達高院時，媒體詢問「對官司有沒有信心？」馬微笑點頭示意，意即主張無罪。

備受矚目的三中案，屢遭質疑有賤賣黨產情事，台北地檢署依據國民黨會議資料、談判對話錄音檔等證據，認定時任黨主席的馬英九和張哲琛、汪海清以非常規交易等手法，在中視、中影、中廣、舊中央黨部大樓等交易案，造成中投72億9174萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪將馬英九等3人起訴。

但台北地院審理認定，馬不是中投、光華公司的董事或經理人，不符證交法特別背信與非常規交易罪的身分要件，張、汪雖符合身分，但認定無犯意與犯行，將馬3人均判無罪。

檢方列出9大理由，包括北院對本案直接證據歷次會議紀錄及內部話錄音檔的證據評價、取捨標準不一，採證法自相矛盾等，上訴高等法院。

高等法院自2022年5月起，數度傳訊馬英九、張哲琛、汪海清，3人均否認犯罪，張表示交易合法，且經過專業評估，汪海清指出，處分華夏有兩個原因，一是因廣電法限制，二是華夏、中視當時經營狀況陷入財務危機，為了救中投，因此必須處分。

