毛澤東昔日指示戰略「抗日打最少」胡采蘋批中共「現在好意思辦閱兵」

胡采蘋表示，中國抗日期間，毛澤東親自下令「一分抗日、兩分應付、七分發展，中共打的仗少之又少」，痛斥「現在中共好意思藉由抗日戰爭閱兵大典，召集反美3巨頭，反美、反日，根本比法西斯還極權。（美聯社）

2025/09/05 10:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日舉行「抗日戰爭結束暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念」活動，並邀請俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩出席，對此財經網紅胡采蘋表示，中國抗日期間，毛澤東親自下令「一分抗日、兩分應付、七分發展，中共打的仗少之又少」，痛斥「現在中共好意思藉由抗日戰爭閱兵大典，召集反美3巨頭，反美、反日，根本比法西斯還極權。

胡采蘋說，中國抗日戰爭是國民黨打的，如果不是張學良綁架蔣中正，加上共產黨在全中國煽動中國人不打中國人、一致抗日，要求國民黨對日宣戰，不然蔣中正一直都知道要先掃清共產黨，否則他就會腹背受敵。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋指出，中國抗日戰爭期間，毛澤東親自指示一分抗日、兩分應付、七分發展，中共打的仗少之又少，趁機發展自己勢力，國民黨等於有2個對手，又要打日軍，又要被中共搞。其實國民黨也被日軍打到快滅，東南半壁幾乎淪陷，最後是美軍一路打跳島戰爭，犧牲慘重，廣島長崎原爆才迫使昭和天皇不得不發出終戰「玉音廣播」。

胡采蘋提及，美軍才是打贏亞洲戰場的致勝軍，不然現在整個東亞洲都在說日語「阿伊烏欸偶」。然後中共就開始拿著蘇聯繳獲的日軍武器開始打國民黨，國民黨逃到台灣以後，「留在中國的國民黨部隊被送上韓戰抗美援朝，凍死的比戰死的多，這就是國民黨軍民最後的下場，被多次整風鬥爭打死，或者送去韓戰送死」。

胡采蘋直言，然後現在中共好意思藉由抗日戰爭閱兵大典，召集反美3巨頭，反美、反日，比法西斯還極權，還要活到150歲。「歷史果然就是戰勝者的歷史，所以我們台灣必須戰勝中共，不然連中國都沒有真正的中國史。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法