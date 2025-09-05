冒充台灣女碩士翻車！中國網軍被抓包盜照造假 網友諷：一日變性

一名疑似網軍的中國男子2日在社群媒體X冒用他人照片，謊稱自己是陽明交大畢業、剛拿到台大碩士班學生證的「女學生」；3日卻發布自己在天安門觀看中共九三閱兵的照片。（圖擷自Threads）

2025/09/05 10:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了認知作戰盜用照片！一名疑似網軍的中國男子2日在社群媒體X冒用他人照片，謊稱自己是陽明交大畢業、剛拿到台大碩士班學生證的「女學生」；3日卻發布自己在天安門觀看中共九三閱兵的照片，被網友質疑「一日動完變性手術」。

一名網友在社群媒體Threads分享了上述中國男子的貼文截圖稱，「支國（中國）醫學真發達，動完變性手術不用一天就活蹦亂跳」。

實際點入中國男子X帳號，只見他在自我介紹欄位打上，「呈現最真實，沒有濾鏡的寶島，讓世界看見台灣」，標註來自「中國台灣省」，並擁有逾萬跟隨者。

詭異情況引起自稱是學生證照片本人的台灣女碩生注意，留言稱「左邊是我，可以幫我檢舉嗎謝謝」。

台灣網友見狀也紛紛表示，「看過原本貼文，還被提醒條碼遮前面只遮住系所編號而已，馬上被網軍盜圖 」、「這是網軍啦，已經這樣搞很久了，也會不斷挑釁台灣人」、「這帳號在X是出了名的造假引流號，名字也沒改，壓根不在乎大家有沒有發現」。

疑似網軍的中國男子在X帳號標註自己來自「中國台灣省」，並擁有逾萬跟隨者。（圖擷自X）

疑似網軍的中國男子2日在社群媒體X冒用他人照片，謊稱自己是陽明交大畢業、剛拿到台大碩士班學生證的「女學生」。（圖擷自X）

疑似網軍的中國男子3日發布自己在天安門觀看中共九三閱兵的照片。（圖擷自X）

