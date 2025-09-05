柯文哲前隨扈涉賭博電玩弊案 吳靜怡諷「柯文哲男孩」涉包庇賭博

北市警界爆發重大醜聞，柯文哲前隨扈林義偉（見圖中）也因涉案其中遭到逮捕訊問。（記者王定傳攝）

2025/09/05 10:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北市警界爆發重大醜聞，柯文哲前隨扈林義偉因涉案其中遭到逮捕訊問，媒體人吳靜怡質疑，林義偉被指控擔任賭場的「白手套」，利用過去的警界人脈為業者通風報信，同時也諷刺「林義偉的年紀無法叫做男孩，但依照之前網軍大量炒作的手法，那麼就是『柯文哲男孩』涉包庇賭博！」

台北市警北投分局保防組長楊健良，被爆在萬華分局任內疑似包庇賭博業者「福星電子遊戲場」，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處等單位兵分31路搜索，並約談楊健良等13人，今日訊後依貪污治罪條例、刑法包庇賭博等罪嫌，諭令楊健良及前台北市長柯文哲隨扈林義偉各80萬元交保並限制出境出海。

吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲昨天表示「因為乾所以淨」企圖講自己清廉，但通常罪犯為了讓自己看起來乾淨，都會有所謂的「白手套」。

吳靜怡表示，根據台北地檢署昨日的搜索約談，案情指向台北市萬華區的福星電子遊戲場涉嫌違法經營百家樂，檢調發現，時任萬華分局保防組長的楊健良疑似包庇賭場，而柯文哲市長任內的隨扈林義偉，在離職後也與賭場人員有密切的通聯。

吳靜怡提到，專案小組追查發現，林義偉在離開北市刑大後，竟搬到這家電子遊戲場的樓上居住，他不僅與賭場人員有密切通聯，更有異常的金流往來。檢調懷疑，林義偉是賭場的「白手套」，利用過去在警界的人脈關係，協助賭場打通關，規避查緝。

吳靜怡分析，從目前已知的案情看來，林義偉被指控擔任賭場的「白手套」，利用過去的警界人脈為業者通風報信，規避查緝，這是一樁赤裸裸的「內神通外鬼」，更是對公權力的嚴重褻瀆。她也批評，更諷刺的是，林義偉是在柯文哲任內擔任隨扈，這段關係讓他在警界有了特殊地位，也因此得以累積人脈，如今這些人脈，卻成了他涉嫌犯罪的工具。

吳靜怡在文末質疑，林義偉的年紀無法叫做男孩，但依照之前網軍大量炒作的手法，那麼就是「柯文哲男孩」涉包庇賭博！她也諷刺，套句柯文哲的名言：「貪汙來自縱容，長官不太可能不知情。」並點名蔣萬安，不只縱容黃國昌違法集會，連北投分局二線三星組長都會涉賭博電玩弊案。

