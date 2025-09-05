為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜訪捷克投資促進局及捷克外人投資協會 盼台捷合作再深化

    新北市長侯友宜率市府團隊前往歐洲考察，拜訪捷克投資促進局及捷克外人投資協會。（新北市新聞局提供）

    新北市長侯友宜率市府團隊前往歐洲考察，拜訪捷克投資促進局及捷克外人投資協會。（新北市新聞局提供）

    2025/09/05 09:05

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜率市府團隊前往歐洲考察，拜訪捷克投資促進局及捷克外人投資協會，討論兩國目前產業佈局交流，以及未來可能拓展合作領域。侯友宜說，希望透過這次拜會，感謝捷克投資促進局對於新北產業前進歐洲的協助，並邀請捷克企業組團參與新北國際商洽會。捷克投資促進局執行長Jan Michal表示，台灣的電子資通訊和生物科技等產業實力堅強，盼有機會了解新北市產業的現況。

    投資協會會長Ondřej Votruba則說，台灣和捷克的產業已有良好互動，盼儘速建立更多合作面向。

    侯友宜指出，近期許多產業選擇在捷克設立據點，顯示新北產業對於開拓歐洲市場具高度意願，他代表新北企業感謝捷克投資促進局提供法規等各方面實質協助，新北產業期待更快速鏈結捷克在地產業，強化雙邊供應鏈合作；台灣和捷克在ICT、AIoT與智慧醫療、精密製造、工業自動化及生技臨床等領域各具優勢，若深化鏈結，有助於開發高階產品與創新應用。

    侯友宜也邀請捷克企業組團到新北參訪交流，探索更多合作契機。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播