侯友宜訪捷克投資促進局及捷克外人投資協會 盼台捷合作再深化

新北市長侯友宜率市府團隊前往歐洲考察，拜訪捷克投資促進局及捷克外人投資協會。（新北市新聞局提供）

2025/09/05 09:05

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜率市府團隊前往歐洲考察，拜訪捷克投資促進局及捷克外人投資協會，討論兩國目前產業佈局交流，以及未來可能拓展合作領域。侯友宜說，希望透過這次拜會，感謝捷克投資促進局對於新北產業前進歐洲的協助，並邀請捷克企業組團參與新北國際商洽會。捷克投資促進局執行長Jan Michal表示，台灣的電子資通訊和生物科技等產業實力堅強，盼有機會了解新北市產業的現況。

投資協會會長Ondřej Votruba則說，台灣和捷克的產業已有良好互動，盼儘速建立更多合作面向。

侯友宜指出，近期許多產業選擇在捷克設立據點，顯示新北產業對於開拓歐洲市場具高度意願，他代表新北企業感謝捷克投資促進局提供法規等各方面實質協助，新北產業期待更快速鏈結捷克在地產業，強化雙邊供應鏈合作；台灣和捷克在ICT、AIoT與智慧醫療、精密製造、工業自動化及生技臨床等領域各具優勢，若深化鏈結，有助於開發高階產品與創新應用。

侯友宜也邀請捷克企業組團到新北參訪交流，探索更多合作契機。

