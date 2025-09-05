中共侵擾東沙海域 國防院學者示警：未強力阻攔 將常態化侵蝕我主權

美國智庫披露中共對台灣的灰帶侵擾已擴展到油氣探勘活動，學者指出，這種未經台灣同意利用探勘自然資源的入侵手法，是中共海上灰色地帶行動的典型案例。圖為東沙海域。（資料照，記者翻攝）

2025/09/05 09:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國詹姆斯敦基金會智庫（The Jamestown Foundation）週二披露中共對台灣的灰帶侵擾已擴展到油氣探勘活動，由中國國企「中國海洋石油總公司」擁有包括七個鑽井結構、三個浮式生產儲存和卸載船以及兩個半潛式鑽井平台，全都位於台灣靠近東沙群島的專屬經濟區內。國防部智庫國防安全研究院學者指出，這種未經台灣同意利用探勘自然資源的入侵手法，是中共海上灰色地帶行動的典型案例，在不引發公開注意之情況下，以商業活動為幌子，塑造有利於中共之戰略環境。

國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰文說，中共部署這些油氣探勘裝備的目的，是其多面向行動的一部分，意在削弱台灣的主權，其中均包含運用法律戰、認知戰與軍民融合戰略之效用。在法律戰方面，透過在台灣的專屬經濟區內進行活動，表示拒絕台灣的管轄權，推進領土主張。另在認知戰方面，則在不引發公開衝突的情況下，以商業活動為幌子，逐步改變現狀，若台灣未提出抗議或採取強力之阻攔行動，將持續常態化侵蝕台灣主權。

請繼續往下閱讀...

林超倫特別提到所謂軍民融合戰略。他指中國海洋石油總公司的海上平台具有「雙重用途」。例如，這些平台可以加裝各種感測器（水面搜索雷達、光電、訊號情報和聲學感測裝置），增強對東沙群島及整個台灣西南海域的監控，甚至必要時可以加裝適用的武器系統（如火砲），作為防護之用，作為「軍民融合」戰略之實現。

針對我國應有反制因應作為，林超倫認為，在政治外交層面，可加強國際串連，與同受中共類似威脅的國家，共同合作發聲應對，亦是反制中共認知戰與法律戰之重要作為。此外，整合海上監控與預警情資方面，可加強運用衛星、海空偵巡與情資交換等方式，完整蒐集中共「軍民融合」船隻在重疊海域活動的證據（位置、時間、活動內容），並依據《聯合國海洋法公約》建立一套完整的法律論述，說明我方在該海域的合法權利，以及對方行動的違法性。

林超倫觀察，中共在我國專屬經濟區之活動，不只油氣探勘以及設立相關設施，在東沙環礁外圍，經常發現中共民兵船藉由捕魚之名，從事其他不法行徑（如水文勘測等戰場經營活動），海警船亦經常隨附在側，掩護其民兵船行動。我國未來更應強化派艦巡邏與監控，在避免衝突升級的前提下，落實彰顯我方管轄權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法